Alejandro Muñante, vocero alterno de Renovación Popular.

Alejandro Muñante, vocero alterno de la bancada Renovación Popular, indicó que su grupo cree “en un control político responsable” cuando fueron consultados por el plazo que le dieron al cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori. La bancada de Avanza País promueve la censura de Condori y ha pedido a sus aliadas opositoras en el Parlamento, Renovación Popular y Fuerza Popular, que firmen la moción de censura.

“Nunca hemos promovido de manera colegiada la censura de Condori. Hemos promovido la interpelación, cosa que sucedió ayer. Si ayer el ministro Condori estuvo presente en el Congreso respondiendo a los cuestionamientos era porque Renovación Popular promovió este acto de control político”, dijo.

“Creemos en un control político responsable, en un control político que respete los procedimientos”, añadió.

El plazo

El congresista y vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció tras las respuestas que brindó el ministro de Salud frente al Congreso durante su interpelación en el Pleno. El parlamentario indicó que lo que expresó el titular de Salud fue "satisfactorio" y que su agrupación le dará además un mes como plazo para confirmar si es que lo que se ha propuesto se cumplirá.

"Renovación Popular dará un mes de plazo para la verificación de las acciones que ha presentado el ministro y comprobar su veracidad y tomar una decisión. Han sido satisfactorias las respuestas durante este proceso", señaló.

Muñante respaldó la posición de bancada. “Hoy interpelamos al ministro y vamos a ver su trabajo. El Hospital de San Juan de Lurigancho necesita su construcción urgente”, manifestó.

Por etapas

Muñante también dijo que no fue una decisión de la bancada apoyar la moción de censura que había promovido hace unas semanas Fuerza Popular. “No fue una posición colegiada, no todos los miembros de la bancada firmaron. Nunca se puso a consideración de la bancada”, manifestó.

“Tenemos que respetar los procedimientos parlamentarios, nos guste o no, es parte de la práctica parlamentaria. Primero interponer moción de interpelación para los cuestionamientos y posteriormente se verá si se promueve la censura. No se vota el mismo día, se vota después. Cuando se introduzca la moción, se de cuenta y se llame a debate de la moción. Eso no pudo suceder ayer”, dijo.

El vocero alterno de Renovación Popular fue consultado por la admisión a trámite de la demanda de Waldemar Cerrón para que presidenta del Congreso vaque al defensor del Pueblo. Muñante señaló que ya se instaló la comisión especial para elegir al candidato a Defensor del Pueblo. Se le ha encargo dicha responsabilidad a la Junta de Portavoces.

“La Junta de Portavoces en los próximos días presentará al candidato. Ellos también eligieron a los directivos del BCR. Tendrán la tarea de elegir al nuevo defensor”, dijo.



