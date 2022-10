Algunos parlamentarios tomaron con humor la situación y compararon a Alejandro Sánchez con el personaje bíblico de Lázaro. Otros pidieron a Fiscalización citar al ministro de Salud y la jefa de Reniec. | Fuente: Andina

El martes, 11 de octubre, se certificó en el sistema del Reniec el deceso de Alejandro Sánchez, el prófugo dueño de la casa del jirón Sarratea (en Breña). Tres días después, y tras la polémica que se ha generado, se actualizó el registro y ahora el amigo del presidente Pedro Castillo figura como ‘vivo’.

El ‘falso deceso’ no ha pasado desapercibido en el Congreso, sobre todo porque se consignó el día en que el Poder Judicial (PJ) dictó diez días de detención preliminar para Sánchez y otros cinco integrantes del supuesto ‘Gabinete en las sombras’, conformado por personajes como Eder Vitón, Biberto Castillo y Salatiel Marrufo.

Al respecto, el congresista fujimorista, Alejandro Aguinaga, recalcó que esta situación es la “cereza del pastel” en el marco de cuestionamientos que recaen sobre la gestión de Castillo Terrones. A modo de burla, el también exministro de Salud señaló que, además de la denuncia constitucional, ahora el jefe de Estado tiene “un ‘Lázaro’ que al tercer día resucita".

“Esto es inimaginable. Si lo contamos en otras latitudes, es una situación increíble. Pensarán que estamos escribiendo una novela”, declaró a los medios de comunicación.

En el mismo sentido se pronunció la legisladora de Avanza País, Norma Yarrow, quien – en un tono burlesco – nombró a Alejandro Sánchez como ‘Lázaro Sánchez’, en referencia al personaje bíblico que fue resucitado por Jesús.

Agregó que la negativa de Sánchez Sánchez de ponerse a disposición de la justicia demostraría sus vínculos con la supuesta red criminal enquistada en las altas esferas del Poder Ejecutivo.

“Ya no tenemos a Alejandro Sánchez, tenemos a ‘Lázaro Sánchez’. No estaba muerto, parece que estaba de parranda viendo cómo sigue fugándose. Él [Alejandro Sánchez] ha dicho claramente que no va a ponerse a disposición de la justicia, lo cual dice claramente que debe tener muchísimo temor por los vínculos de corrupción con esta organización criminal…”, consideró.

A su turno, el congresista y vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, indicó que “no es casual” que se haya suscrito la falsa muerte del dueño de la vivienda donde el dignatario sostuvo reuniones extraoficiales.

“Lamentablemente hay que decirle al país que estos son los manejos que hace el Ejecutivo. Para nadie es casual que esto ocurra con un investigado y una persona que está prófuga de la justicia. Los ministros señalan que hay que investigar, pero cuando se trata de investigar se cuestiona la labor del Ministerio Público…”, cuestionó.

Soto complementó que, de hallarse responsabilidades administrativas, los funcionarios involucrados, ya sean de Reniec o del Minsa, deben ser desaforados.

A su turno, la parlamentaria de Cambio Democrático, Ruth Luque, pidió al Reniec pronunciarse públicamente para esclarecer el caso ante el país.

“Si ha habido un hecho irregular, se tendrá que determinar a los funcionarios, las responsabilidades y la justicia tendrá que hacer su trabajo”, precisó.

Piden a Fiscalización citar al ministro de Salud y jefa de Reniec

Mientras tanto, los congresistas José Cueto (Renovación Popular) y Patricia Chirinos (Avanza País) emplazaron a la Comisión de Fiscalización a citar al ministro de Salud, Jorge López, y la jefa del Reniec, Carmen Velarde, para que respondan por la ‘falsa defunción’ de Alejandro Sánchez.

La solicitud de Chirinos también alcanza al médico Víctor Raúl Vargas Reyes, quien figura como el galeno que certificó el ‘fallecimiento’ del propietario de la vivienda del controversial pasaje Sarratea.

“En la farsa montada para facilitar la fuga del amigo de [Pedro] Castillo hay más de una institución implicada. Por ello, he solicitado que se cite a la Comisión de Fiscalización al ministro de Salud, Jorge López, y a la jefa de la Reniec, Carmen Velarde, para explicar estas ‘irregularidades’”, escribió Patricia Chirinos en su cuenta de Twitter.

Respecto a la solicitud de los congresistas Chirinos y Cueto, el titular de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura (Fuerza Popular), dijo: “Tienen que venir todos los que son importantes para el desarrollo y esclarecimiento de esta investigación. Van a tener que ser conducidos a explicar, si no vienen [habrá que] conducirlos bajo grado fuerza”.

En esa línea, la legisladora fujimorista, Vivian Olivos, envió un oficio a la jefa del Reniec, Carmen Velarde, para pedirle información sobre el “sospechoso cambio” en la actualización del registro de Alejandro Sánchez, dueño de la casa del pasaje Sarratea que, en estos momentos, se encuentra en calidad de prófugo de la justicia.

“Según varios medios de comunicación, la persona en mención [Alejandro Sánchez] figuraría como fallecido desde el pasado martes 11 de octubre, hecho que llama alarmantemente la atención; por tal motivo, solicito me indique cuál fue el motivo de la errada consignación”, precisó.

