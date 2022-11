Alejandro Soto sobre traición a la patria: "Los congresistas no somos jueces ni fiscales, solo evaluamos"

El congresista de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, señaló que el Congreso solo va a evaluar si existe una infracción constitucional por parte de Pedro Castillo por presunta traición a la patria. En esa línea, como miembro de la Comisión Permanente —que evaluará el informe final de dicha denuncia— señaló que solo ellos no son jueces ni fiscales.

"Debo dejar en claro lo siguiente: no somos jueces ni fiscales y por lo tanto no vamos a investigar y resolver delitos como traición a la patria, solo evaluamos si hubo o no una infracción constitucional", declaró en Todo se Sabe.

En contraposición, José Balcazár (Perú Bicentenario), señaló que se puede acusar de otros hechos al mandatario pero no como el caso de la presunta traición a la patria ya que no se resumen en una hipótesis penal.

"El Congreso ha hecho bien esperando también el resultado del Tribunal Constitucional que tiene que amparar el habeas corpus ya que es muy grave que al presidente se le acuse de hechos que no conforman un delito", señaló en RPP TV.

Por otro lado, Soto dijo que se debe esperar a un debate en la sesión de la Comisión Permanente para evaluar si procede o no la acusación. Agregó que la programación del viernes 18 de noviembre solo se verá el informe final de la denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

Congresistas miembros de la comisión permanente debatieron si es viable la denuncia por presunta traición a la patria contra Pedro Castillo | Fuente: Presidencia Perú

Misión de la OEA

En otro momento, el parlamentario de APP señaló que la misión de la OEA todavía no ha citado al Ministerio Público para que este explique sobre la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

"Si la misión que viene al Perú es transparente y imparcial, lo primero que debería hacer es conversar con el Ministerio Público y la fiscal de la Nación. No tienen fecha y hora. Debe conversar con el Ministerio Público ya que ha elaborado la denuncia, sería lo más transparente", aseveró en Todo se Sabe.

Por su parte, José Balcazár señaló que la OEA viene para impulsar la democracia que "va demasiado lento". En esa línea, coincidió en que la fiscal de la Nación debe ser "una de las principales personas que deben ser entrevistadas es la fiscal de la Nación.

Agregó que la acusación constitucional por presunta traición a la patra contra el presidente solo lo fortalece ya que "es algo imposible sostenerlo en el campo jurídico".