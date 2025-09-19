Américo Gonza dice que Delia Espinoza hizo "muchos méritos" para ser suspendida del cargo de fiscal de la Nación

En declaraciones a RPP, el parlamentario de Perú Libre reiteró su pedido para reorganizar el Ministerio Público.

El congresista de la bancada de Perú Libre, Américo Gonza, afirmó este viernes que Delia Espinoza “ha hecho muchos méritos” para ser suspendida, por el plazo de seis meses, del cargo de fiscal de la Nación.

En el programa Las cosas como son, de RPP TV, el parlamentario por la región Cajamarca mencionó, por ejemplo, una serie de supuestas irregularidades cometidas por Espinoza Valenzuela.

“Desacató la reincorporación de la fiscal [Patricia] Benavides —ordenada por la Junta Nacional de Justicia—, empezó a denunciar a sus propios colegas fiscales supremos —en supuesta alusión a Tomás Gálvez—, pidiendo su destitución o evitando que se reincorpore”, dijo.

En ese contexto, Gonza Castillo, quien es sindicado por la Fiscalía como presunto responsable del cobro de sobornos en los ascensos irregulares en la Policía Nacional del Perú durante el gobierno de Pedro Castillo, pidió la reorganización del Ministerio Público.

“Lo que ha hecho la Junta [Nacional de Justicia] es suspenderla, pero eso no arregla el problema, porque es cambiar figuritas”, opinó.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió este viernes por seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no acatar una resolución de dicho organismo, en la que se ordenaba reponer a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público y, por consiguiente, como fiscal suprema.

Previamente, Espinoza declaró a los medios que su eventual suspensión concretaría “un sometimiento del Ministerio Público” ante la JNJ.

“Si se me quiere sacar por hacer mi trabajo correctamente, responderán ante la historia”, expresó.