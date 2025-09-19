Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Américo Gonza dice que Delia Espinoza hizo "muchos méritos" para ser suspendida del cargo de fiscal de la Nación

Américo Gonza
Américo Gonza, durante la entrevista en RPP TV. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En declaraciones a RPP, el parlamentario de Perú Libre reiteró su pedido para reorganizar el Ministerio Público.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista de la bancada de Perú Libre, Américo Gonza, afirmó este viernes que Delia Espinoza “ha hecho muchos méritos” para ser suspendida, por el plazo de seis meses, del cargo de fiscal de la Nación.

En el programa Las cosas como son, de RPP TV, el parlamentario por la región Cajamarca mencionó, por ejemplo, una serie de supuestas irregularidades cometidas por Espinoza Valenzuela.

“Desacató la reincorporación de la fiscal [Patricia] Benavides —ordenada por la Junta Nacional de Justicia—, empezó a denunciar a sus propios colegas fiscales supremos —en supuesta alusión a Tomás Gálvez—, pidiendo su destitución o evitando que se reincorpore”, dijo.

En ese contexto, Gonza Castillo, quien es sindicado por la Fiscalía como presunto responsable del cobro de sobornos en los ascensos irregulares en la Policía Nacional del Perú durante el gobierno de Pedro Castillo, pidió la reorganización del Ministerio Público.

“Lo que ha hecho la Junta [Nacional de Justicia] es suspenderla, pero eso no arregla el problema, porque es cambiar figuritas”, opinó.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió este viernes por seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no acatar una resolución de dicho organismo, en la que se ordenaba reponer a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público y, por consiguiente, como fiscal suprema.

Previamente, Espinoza declaró a los medios que su eventual suspensión concretaría “un sometimiento del Ministerio Público” ante la JNJ.

“Si se me quiere sacar por hacer mi trabajo correctamente, responderán ante la historia”, expresó.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026

Son más de dos millones y medio de jóvenes peruanos los que votarán por primera vez en las elecciones generales 2026. Deberán enfrentar el desafío de emitir un voto informado en una elección sin precedentes. Conozcamos qué opinan sobre próximo proceso electoral, en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Américo Gonza Delia Espinoza Fiscal de la Nación Fiscalía de la Nación Ministerio Público JNJ Congreso

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA