Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Aníbal Quiroga consideró que hay elementos para suspender a Delia Espinoza: "Ha desacatado los mandatos de la JNJ"

Delia Espinoza es fiscal de la Nación para el periodo 2024-2027.
Delia Espinoza es fiscal de la Nación para el periodo 2024-2027. | Fuente: Video: RPP | Foto: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En RPP, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga alegó que hubo "una actitud de rebeldía" de parte de Delia Espinoza al no haber acatado la resolución de la JNJ que reponía a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:49

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dejó al voto el pedido de suspensión de seis meses contra Delia Espinoza del cargo de fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

Espinoza Valenzuela afronta un procedimiento ordinario por presuntamente haber infringido la ley de carrera fiscal, específicamente, por no haber acatado la resolución de la JNJ que reponía a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

A poco de que se conozca la decisión del colegiado, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, quien ha sido abogado de Benavides durante un proceso en la JNJ, consideró que sí hay elementos visibles que demuestran que Delia Espinoza incumplió la resolución de la Junta.

“Hemos visto que ha desacatado los mandatos de la JNJ, ni siquiera ha comparecido cuando ha sido citada [a la audiencia de hoy]”, declaró en La Rotativa del Aire.

“Hay una actitud de rebeldía, la doctora Espinoza no quiere reconocer esa autoridad. Y en el fondo está diciendo ‘yo soy la ley, la Constitución y, por lo tanto, nadie me puede decir nada y yo marco la pauta’”, agregó.

Asimismo, el especialista criticó que, en medio de su proceso en la JNJ, la fiscal de la Nación pidiera a la Corte Suprema declarar la ilegalidad del partido Fuerza Popular por presuntamente incurrir en conductas antidemocráticas, vulnerando derechos fundamentales y legitimando la violencia política.

“Uno no puede pedir algo que sabe de antemano que no se lo van a dar. Me resulta muy difícil pensar que la Corte Suprema va a ilegalizar a un partido como Fuerza Popular que está en el Congreso, que no tiene cómo ser homologado con el partido de Antauro”, comentó.

Quiroga presumió que Espinoza Valenzuela, apelando al descontento que genera el fujimorismo en un sector del país, planteó el pedido para “forzar la disolución” de la agrupación liderada por Keiko Fujimori.

“Pero no parecería que tenga esto una posibilidad cierta de ser acogido por la Corte Suprema”, consideró.

En ese sentido, consideró innecesario que el Gobierno de Dina Boluarte se pronuncie para criticar el pedido de la titular del Ministerio Público.

“Es un tema que tiene que resolver entre quien lo pide, que es el Ministerio Público, y la Corte Suprema, quien decide. El gobierno o el Ejecutivo sale sobrando en el tema y no hace más que echarle más leña al fuego”, concluyó.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026

Son más de dos millones y medio de jóvenes peruanos los que votarán por primera vez en las elecciones generales 2026. Deberán enfrentar el desafío de emitir un voto informado en una elección sin precedentes. Conozcamos qué opinan sobre próximo proceso electoral, en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Patricia Benavides Aníbal Quiroga Delia Espinoza Junta Nacional de Justicia JNJ

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA