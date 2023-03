Aníbal Quiroga cuestionó que el Congreso no haya formado una megacomisión para investigar el fallido golpe de Estado | Fuente: Andina

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, en diálogo con RPP Noticias, consideró que la aprobación de la acusación constitucional en el pleno contra los exministros Willy Huerta, Roberto Sánchez y Betssy Chávez, y la suspensión de esta última como congresista de la República, es un "paso importante, aunque insuficiente", para determinar responsabilidades por el fallido golpe de Estado del pasado mes de diciembre.

"Ayer, el Congreso ha dado un paso importante, aunque insuficiente, de tener algunas responsabilidades, pero faltan otras. Falta explicar por qué ese fin de semana fue cambiado el jefe de la DINI, el ministro de Defensa; por qué en la mañana del golpe se intentó relevar al comandante general del Ejército porque un golpe de Estado solo funciona cuando se impone por la fuerza, que es lo contrario al gobierno de las leyes", sostuvo.

En ese sentido, el jurista cuestionó que no se haya formado una megacomisión en el Congreso que investigue los hechos ocurridos el último 7 de diciembre.

"A mí me llama la atención por qué el Congreso no ha hecho una megacomisión investigadora del golpe de Estado. Y lo que hemos visto ayer es un intento importante de entender qué pasó con el golpe de Estado y cuáles son las responsabilidades, porque, como es evidente, un golpe de Estado no lo da una persona, es una cosa que se trama con mayor o menor tiempo, con un conjunto de personas, hay un concierto de voluntades", indicó.

Asimismo, Aníbal Quiroga señaló que un golpe de Estado "es el crimen más oprobioso contra la democracia".

"En la sociedad actual, moderna, no se puede atentar contra la democracia. La Constitución es un texto que nos permite vivir en paz, en democracia, en igualdad, en armonía y con respeto a los derechos de las personas. Y la Constitución otorga una legitimidad a las autoridades. Un golpe de Estado es, básicamente, lo contrario a todo eso, es la autocracia; es decir, ‘yo voy a gobernar, porque a mí me da la gana", explicó.

"Descrédito para el Parlamento"

Por otro lado, el abogado constitucionalista consideró que haber "salvado la curul" de Roberto Sánchez repercutirá negativamente contra el Congreso.

"Se dice que el fujimorismo ha apoyado que se mantenga ahí (Roberto Sánchez), va a haber un descrédito para el Congreso. No se dan cuenta que es un tema que va a afectar la vida del Parlamento y va a ser rehén en su voto. Además, en algún momento, porque ya no tiene la inmunidad, respecto a este caso, la Corte Suprema podría adoptar una medida restrictiva y tendrá que salir de su curul", sostuvo.

Además, Quiroga León consideró que tanto la Fiscalía como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales han jugado un rol importante en el avance del caso.

"La Fiscalía de la Nación está haciendo un trabajo muy importante y permanente. En segundo lugar, el trabajo de la subcomisión (de acusaciones constitucionales), cuya presidencia ha sido muy eficiente en lo que han podido avanzar. Pero creo que faltan otras responsabilidades por determinar", señaló.

"Está el caso del ministro de Defensa, que no explica por qué estuvo presente esa mañana. Si previo al acto criminal hay un concierto de personas y uno de ellos está ahí, tiene algún tipo de responsabilidad. Esperaría que el Congreso haga una investigación más amplia para determinar responsabilidades", apuntó.