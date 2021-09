El ministro de Justicia y Derechos Humanos se refirió entorno al dictamen aprobado por la Comisión de Constitución. | Fuente: Andina

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se refirió en torno al dictamen aprobado por la Comisión de Constitución, el cual interpreta la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y artículo 133 de la Constitución Política.

En conversación con La Rotativa del Aire, el titular de la cartera señaló que el Congreso estaría ejerciendo otro rol que el que le corresponde. "El Congreso está usurpando funciones que no le competen", indicó.

Aníbal Torres explicó que quienes son los únicos que pueden interpretar esta norma es la Asamblea Constituyente, la cual no existe. "El Congreso interpreta auténticamente una ley con otra ley, pero el Congreso no puede interpretar la Constitución porque no la ha creado", dijo.

Por otro lado, resaltó que esto se intentó hace en 1996 para reelegir a Alberto Fujimori en la presidencia y terminó con funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y congresistas en prisión.

"Esto va a generar desacuerdos entre dos poderes del Estado, la reacción de la población y traer consecuencias negativas", apuntó.

Dictamen

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó este martes un dictamen que regula la aplicación de la cuestión de confianza que solicite el Poder Ejecutivo.

Según el artículo único que interpreta el último párrafo del artículo 132 de la Constitución, no se podrá presentar esta figura en caso de reformas constitucionales ni las que afecten las competencias del Parlamento o de otros órganos autónomos.

“Interprétase que el planteamiento de una cuestión de confianza sobre una iniciativa ministerial está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose, entre ellas, las referidas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros órganos constitucionalmente autónomos”, se lee en la propuesta.

La propuesta fue aprobada con 12 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención.

