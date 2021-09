Comisión de Constitución aprueba dictamen que regula la cuestión de confianza | Fuente: Foto: Congreso

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que regula la cuestión de confianza a través de la interpretación del artículo 132 de la Constitución.

El predictamen del grupo parlamentario establece en su conclusión que la Comisión de Constitución recomienda interpretar que el planteamiento de una cuestión de confianza sobre una iniciativa ministerial esté referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo "relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno" y no a la aprobación o no de reformas constitucionales.

Como se recuerda, luego de obtener el voto de confianza del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, no descartó la posibilidad de plantear cuestión de confianza ante el Parlamento, en la eventualidad de que haya intentos de censura a los ministros de Estado.

En declaraciones a RPP Noticias, el representante del Ejecutivo descartó que vaya a hacer cambios dentro del Gabinete. En ese sentido, al ser consultado sobre cómo respondería ante la posibilidad de que se interpele a ministros, dijo que recurrirían a dicha medida.

"Bueno evaluaremos, porque si no nos dejan trabajar haremos cuestión de confianza y veremos. En este momento no tenemos tomada ninguna decisión, porque esto no es juego, o sea si una cosa no les sale, no van a venir por otra cosa", señaló

#LOULTIMO Comisión de constitución del congreso aprueba dictamen que regula la cuestión de confianza (interpretación del artículo 132 de la Constitución) @RPPNoticias pic.twitter.com/oSgbo2UtrS — Carlos Villarreal (@KikesitoRPP) September 7, 2021

Presidenta de la Comisión de Constitución advierte "un desequilibrio"

La congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, explicó que la iniciativa de cuatro bancadas para precisar la aplicación de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo, responde a una situación de "desequilibrio de poderes" a través de la interpretación del artículo 132 de la Constitución.

"La verdad no hay ningún interés respecto a un mensaje político. Nosotros estamos tocando este tema porque consideramos que, efectivamente, ha habido un desequilibrio. Está siempre la espada sobre el Congreso que te hago cuestión de confianza. Por ejemplo, las atribuciones del Poder Ejecutivo serían sobre reformas constitucionales, perfectamente podrían venir con su proyecto de Asamblea Constituyente y pedir cuestión de confianza", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, la parlamentaria de Fuerza Popular precisó que con esta medida se busca que el planteamiento de la cuestión de confianza sobre una iniciativa ministerial "deba estar referida a materias que con competencias del Poder Ejecutivo y que deban ser relacionadas directamente con la expresión de su política general de gobierno" y no a la aprobación de reformas constitucionales.

"Es decir, las cuestiones de confianza, de acuerdo a las sentencias del Tribunal Constitucional, el Poder Ejecutivo la tiene de manera abierta para presentarse y respaldar una política general de Estado, la defensa de una política sectorial, pero lo que está interpretando esta norma es solo que el Poder Ejecutivo no puede hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales que corresponden de manera exclusiva al Congreso", indicó.

"La posibilidad de interpretar y de reformar la Constitución corresponde exclusivamente al Congreso de la República en cuando a poder constituido y en el momento en el que hace las reformas constitucionales o interpreta la Constitución es un poder constituyente derivado", agregó.

