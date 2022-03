Congresistas alistan mociones de censura. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

Bancadas parlamentarias vienen impulsando en el Congreso dos mociones, una de vacancia presidencial y otra de censura al ministro de Salud, Hernán Condori. En el primer caso, sobre la vacancia presidencial, sería la segunda moción en este Gobierno, esta vez impulsada por Renovación Popular, la cual necesita 26 firmas para su presentación.

De acuerdo con el texto de la propuesta de moción de vacancia presidencial, se señala como justificación las "cuestionadas designaciones" en el sector público, "declaraciones problemáticas" y "situaciones poco transparentes en la que se evidencia una reiterada conducta que consideramos califica como incapacidad moral permanente".

Según este argumento, pese a haber sido cuestionado por estas acciones, el presidente Pedro Castillo "no ha reflexionado y menos corregido su conducta". Cabe precisar que, de momento, esta moción de vacancia presidencial no ha sido presentada porque todavía no se consiguen las 26 firmas necesarias para ser entregada.

En el caso de la moción de censura al ministro de Salud, Hernán Condori, se requieren 33 firmas, de las cuales hasta el momento se tienen 23, según pudo conocer RPP. En el documento se denuncian una serie de acciones desde la presencia de Condori en el Ministerio de Salud, como el retraso en el proceso de vacunación por los cambios en el sector.

También se mencionan denuncias anteriores contra Hernán Condori por malas gestiones públicas, así como acciones que van contra la ética profesional. Esta iniciativa es impulsada por la bancada de Fuerza Popular, desde donde se estima que este mismo martes se podría alcanzar el número de firmas necesarias para su presentación.

"Los votos los veremos en el camino"

Anteriormente, Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, bancada que ha preparado esta nueva moción de vacancia, expuso los argumentos a favor de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo que promueven. Asimismo, indicó que se repartió la moción a los voceros para que la vayan estudiando.

"Tenemos la decisión de presentarla [la moción]. Los votos los veremos en el camino. Estamos seguros que la gran mayoría va a firmar la vacancia", dijo.

Manifestó que la moción tiene por el momento las firmas de los miembros de su bancada Renovación Popular. "Son los puntos de argumentación de la vacancia para que todos tomen conocimiento. Hemos repartido una copia a cada vocero", refirió.

Como se sabe, medios han informado que la empresaria Karelim López, quien es investigada por presuntos delitos de corrupción por la Fiscalía, ha iniciado un proceso de colaboración eficaz. También dio cuenta de supuestas vinculaciones del presidente Castillo con actividades de una presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

