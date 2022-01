Bruno Pacheco afirma que Karelim López asistía a Palacio para promover actividades a favor de niños peruanos

Bruno Pacehco, exsecretario general de Palacio de Gobierno. | Fuente: Facebook - Bruno Pacheco

El exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, afirmó este miércoles que Karelim López asistió con frecuencia a la casa de gobierno y participó en reuniones en su oficina y el despacho presidencial porque coordinaba la realización de actividades de proyección social para niños de varias zonas del Perú.



En declaraciones a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso dijo que López, a quien se señala como asesora de empresas que obtuvieron contratos con el Estado, es una amiga que conoce de años que se acercó nuevamente a él al llegar a Palacio como secretario del mandatario.

"Aunque usted no lo crea, Karelim López [...] es una amiga, una persona que conozco de años anteriores y apareció después de tiempo nuevamente en Palacio de Gobierno para saludar, justamente a mí persona como secretario general y a plantear una actividad de proyección social en favor de los niños del Peru y con ayuda que ella iba a traer", dijo Pacheco.

El exfuncionario dijo que López fue recibida como han recibido a personas de diversas procedencias porque el gobierno de Pedro Castillo es de izquierda.

"La gente que tocaba la puerta en Palacio de Gobierno se le abría la puerta e ingresaban y se le recibió a la señorita y se le dijo que elabore su proyecto y venía seguidamente con ese entusaismo de poder realizar un trabajo de proyección social", afirmó.

Según registros de Palacio de Gobierno, Karelim López ha visitado la casa presidencial hasta en seis oportunidades, tres veces al despacho de Bruno Pacheco y otras tres al del presidente Pedro Castillo.

"Nunca agende nada fuera de Palacio de Gobierno"

Pacheco también fue interrogado sobre las reuniones del presidente Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea en Breña y si participó en ellas.

Afirmó que las imagenes de las reuniones en la mencionada vivienda se registraron cuando él ya había dejado el cargo de secretario el presidente, y aseguró que en el desempeño de sus funciones nunca agendó reuniones fuera de Palacio de Gobierno.

"Yo nunca he agendado nada fuera de Palacio de Gobierno. Mi función de secretario es agendar al presidente de la República viendo las actividades que están, concerniente al Peru dentro de Palacio de Gobierno, y de Palacio hacia afuera pero dentro de la forma formal. No tengo nada que ver con las actividades que supuestamente se dicen el presidente ha realizado en Sarratea", afirmó.

Pacheco señaló que no había necesidad de agendar reuniones fuera de Palacio porque cuenta con "cinco salones hermosos donde se puede reunir a personas y donde hemos recibido paralelamente a los sindicatos, a los gremios, a industriales, a cada hora". "No habia necesidad de otro lugar que no sea oficial", enfatizó.

