Carlos Anderson considera una "medida técnicamente equivocada" la exoneración del IGV a productos de la canasta básica

Carlos Anderson, secretario de la Comisión de Economía del Congreso. | Fuente: RPP

El parlamentario no agrupado y secretario de la Comisión de Economía del Congreso, Carlos Anderson, se mostró este martes en contra de la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV), para productos alimenticios de la canasta básica, y en su lugar propuso subsidios o ayudas focalizadas para la población vulnerable.

En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, Carlos Anderson señaló que no duda de la buena intención del dictamen aprobado esta noche en el Congreso. Sin embargo, el legislador advirtió que es una "medida técnicamente equivocada, que no corrije el problema y que lo más probable es que genere expectativas que no se van a dar".

"Recomendaría subsidios o ayudas focalizadas específicamente para los que menos tienen. Eso significaría multiplicar por cuatro o por cinco el presupuesto de Juntos, multiplicar lo que está asignado a las ollas comunes, ir directamente, incluso a través de ONG o instituciones privadas, a atender a las personas que hoy día, que por circunstancias no tienen empleo, están en una situación muy difícil", dijo.

Carlos Anderson insistió en que la medida es equivocada tras recordar que el país tiene una economía social de mercado donde los precios se determina en la oferta y la demanda "y eso incluye a los impuestos".

"No porque tú le bajas el impuesto al IGV vas a tener necesariamente un menor precio. Si hay mayor demanda, en este caso del pollo, no se va a corregir. Un impuesto como ese beneficia a todos por igual. En ese sentido, es injusto", afirmó.

Nuevo retiro de fondos de AFP

Por otro lado, si bien Carlos Anderson afirmó que las AFP son "indefendibles", también consideró que un retiro anticipado de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT) de los fondos ahorrados tendrá un costo en el ahorro nacional. Además, señaló estar convencido que la medida se aprobará en el pleno en medio de un populismo.

"Ahora encontramos un ambiente en el que se ha convertido políticamente incorrecto decir 'cómo vas a votar en contra de una medida de este tipo'. Total y absolutamente política incorrecto. Por supuesto va a tener un costo. Me preocupa es que los fondos de AFP forma parte de lo que se llama el ahorro interno. Si mucho de esto se va a ir, a través de esta salida de 4 UIT, etcétera, entonces el ahorro nacional disminuye y la capacidad para financiar proyectos es menor", dijo.

Carlos Anderson propuso un sistema inclusivo sin depender del trabajo formal para cubrir a más trabajadores. Esto implica, indicó, productos de ahorro previsional que se da en países con alta informalidad.

