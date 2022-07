Carlos Anderson: “Hay indicios de que el presidente está en el centro de una organización que ha llegado al Estado para birlarlo”

Carlos Anderson estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El congresista Carlos Anderson (no agrupado) reconoció que el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo no tiene “evidencias absolutas” de la participación del presidente en hechos delictuosos, pero señaló que hay indicios de que el jefe de Estado está en medio de una organización que -dijo- “ha llegado al Estado para birlarlo”.

“Estamos en un juicio de carácter político. Lo que sí hay es una serie de indicios que, si los pongo de manera metafórica, un poco como hacen los gringos: si camina como pato y hace ‘cua cua’, probablemente sea pato”, declaró en Ampliación de Noticias.

“En este caso, hay una serie de indicaciones que nos dicen que el presidente está en el centro de una organización que ha llegado al Estado peruano para birlarlo, para levantárselo en peso. De eso hay muchísima evidencia circunstancial o como quieran llamarle, pero uno va sumando y todo eso va conformando esto”, agregó.

En ese sentido, el legislador consideró que el Perú tiene el derecho de saber si el presidente es parte de esta presunta organización delictiva o no; hecho que será establecido en las correspondientes investigaciones.

“El Perú tiene que saber, nosotros tenemos que saber, si tenemos al frente al ‘capo di tutti capi’, al jefe de todos los jefes; o si tenemos a un presidente tan incompetente que se le pasa todo”, comentó.

“Es un poco la misma pregunta que habría que haber hecho acerca del señor (Alberto) Fujimori. Si era el jefe de la mafia que definitivamente hubo en todos esos años o sencillamente no se daba cuenta de nada y (Vladimiro) Montesinos hacía de todo. Ambas cosas son terribles para el país”, agregó.

Al respecto, Carlos Anderson recordó que, según la Constitución, una de las obligaciones del presidente es “velar por las leyes, por la felicidad de los peruanos”.

“Y el presidente, en ese sentido, definitivamente no ha cumplido, porque si tienes a todo tu entorno, todo, comprometido con la corrupción, definitivamente no estás cumpliendo con la Constitución; y eso sí es una falta de carácter constitucional”, sostuvo.



Sobre la censura a Dimitri Senmache

Por otro lado, Carlos Anderson se mostró en contra de un supuesto canje de votos para aprobar la censura contra el ministro del Interior, Dimitri Senmache, a cambio de un puesto en la próxima Mesa Directiva; hecho denunciado por el legislador Edwin Martínez y por el propio ministro.

“Yo le pregunté directamente al congresista Martínez y le dije que, por favor, nos dijera de quién se trataba, de qué se trataba; porque creo que tanto yo, como congresista, como la ciudadanía tiene que saber si efectivamente hay una negociación de ese tipo, donde se canjeen voluntades por cosas como un asiento en la Mesa Directiva”, manifestó.

“Yo creo que es el tipo de política que debemos desterrar del país, esos canjes en la oscuridad, el ‘yo te doy, tú me das’, etc. No es la forma. Una cosa es la negociación política, abierta, clara, de posiciones; y otra cosa es sencillamente ‘te doy mi voto, pero tú qué me das’”, agregó.

