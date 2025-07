Carlos Anderson sobre aumento de sueldo de Dina Boluarte: "La plata es lo único que le importa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Solamente está preocupada en la frivolidad de sus 10 viajes internacionales en dos años", dijo Anderson | Fuente: Congreso

El parlamentario Carlos Anderson criticó la aprobación del aumento de sueldo de la mandataria Dina Boluarte, que pasará de 15 600 soles a 35 568 soles, y enfatizó en que lo único que la mantiene preocupada es el dinero, pese a tener una aprobación que no supera el 3%.

"Es una presidenta que tiene cero respaldo popular, una presidenta que desde el principio ha mostrado indolencia total, una presidenta que nunca ha tenido la más mínima empatía con el dolor de los peruanos, que le importa un pepino lo que piensen —porque lo ha dicho: 'pónganme cero de una vez'—, y que solamente está preocupada en la frivolidad de sus 10 viajes internacionales en dos años, en tener joyas, aunque sean prestadas, en asegurarse su futuro", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Es una señora a la que la plata la mueve. La plata es lo único que le importa. Y tiene, desafortunadamente, para vergüenza de ellos mismos, un gabinete servil", agregó.

Carlos Andersón sobre aumento de sueldo de Dina Boluarte: "Es una señora a la que la plata la mueve" | Fuente: RPP

Dina Boluarte ganará más de 35 mil soles por el resto de su vida

En otro momento, Anderson recordó que, con este nuevo aumento, Boluarte ganará más de 35 mil soles por el resto de su vida y estaría asegurando su futuro.

"Ese es su salario de salida y ese va a ser su salario vitalicio. Ella va a vivir de eso. No nos olvidemos que la señora Boluarte era funcionaria así —perdóname la expresión— de medio pelo ahí en la Reniec. Nunca fue jefa de absolutamente nada importante. Y cuando la eligen, cuando se entera de que el vicepresidente no tiene un sueldo como tal, dice: 'Ah, no, yo, por si acaso, no he salido de la Reniec. Cuídeme mi puestecito'. Para ella el dinero es lo más importante", finalizó.