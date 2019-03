Carlos Tubino niega complot contra Daniel Salaverry y lo acusa de tener una "personalidad explosiva"

Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, negó que la denuncia que hizo recientemente la parlamentaria Karina Beteta contra el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, por haberla maltratado verbalmente sea una "cortina de humo". Sin embargo, reconoció que desde el fujimorismo se sienten "descontentos" y "dolidos" por el trato que han recibido de parte de Salaverry en estos últimos meses.

"La bancada nunca ha convocado a los congresistas para ver si alguien tiene algo para denunciarlo. Acá no hay ese famoso complot", señaló el vocero de Fuerza Popular en una entrevista con RPP Noticias en la que lamentó que Daniel Salaverry no se haya disculpado luego de que la denuncia por maltrato se hiciera pública.

"He visto una reacción muy airada de él y también veo a la Comisión de Ética que está muy apaciguada en este caso, Janet Sánchez (presidenta de la comisión) no debe actuar de una manera con unos y de otra manera con otros, con todos debe ser igual", opinó.



Tubino no confirmó haber apreciado el maltrato denunciado por Beteta, aunque mencionó que en este caso hay varios testigos. No obstante, el vocero del fujimorismo consideró que el trato de Salaverry con otras mujeres de la bancada "no era correcto" y recordó que trató a Luz Salgado de una manera "muy dura" en una pasada sesión del Consejo Directivo.

"Ese es el problema que tiene Salaverry, es una persona que explosiona. No parece porque cuando lo tratas y está tranquilo tiene una forma de actuar, pero cuando le tocas la mano y no le gusta, reacciona de una manera increíble. Es una persona bien difícil de entenderla. No quiero decir que tenga doble personalidad, pero es una persona que cuando conversas y está tranquilo es de los más amables y correctas, pero explosiona muy rápidamente y, sobre todo, es vengativo (…) No es una persona que actúa con ecuanimidad todo el tiempo, es una persona que guarda rencores y busca cómo devolver el golpe", señaló.