Caso José Arriola: el recorte de sueldos a sus trabajadores ascendería a más de 100 000 soles

"Yo estoy diciendo mi verdad ante la Fiscalía con todas las evidencias que he entregado, porque no tengo por qué mentir. He sido una víctima acá, he entregado el porcentaje como todos", afirmó Yolanda Cuya Llajaruna, quien trabajó durante un año y medio como coordinadora parlamentaria para el legislador de la bancada de Podemos Perú, José Arriola.



Esta semana, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el congresista Arriola Tueros tras ser acusado de recortar las remuneraciones de al menos siete trabajadores de su despacho.



En una entrevista con el dominical Cuarto Poder, la exservidora pública dio una cifra del monto total que le adjudicó al parlamentario. "Yo he hecho un cálculo aproximado de 30 000 soles", dijo.



De acuerdo con el programa periodístico, que cita las investigaciones del Ministerio Público, Cuya Llajaruna es señalada de ser la cómplice de Arriola, al ser, supuestamente, la responsable de cobrar y recolectar cada fin de mes el dinero de sus compañeros. Su esposo Joel Núñez también ha sido involucrado en este caso; sin embargo, ella dice categóricamente que su pareja “no tiene nada que ver”.



"Yo en este caso soy una víctima más que ha brindado, como le repito, el porcentaje que se me solicitó mes a mes, sin excepción, aseguró. Cuando se le consultó respecto a quién fijó el porcentaje del descuento de salario mensual y de los bonos, respondió: "Bueno, directamente, el mismo congresista".



"Yo he acatado las órdenes de mi jefe en ese entonces, porque si yo desobedecía tenía el temor que a mí se me retire del trabajo. Yo no podía darme el lujo de poder quedarme sin trabajo en ese momento", confesó Yolanda Cuya, que renunció hace 8 meses a su centro laboral.

¿A cuánto ascenderían los recortes?

La excoordinadora parlamentaria afirmó, además, que Arriola Tueros le recortó el salario incluso en los nueves meses en que estuvo embarazada y otros tres por licencia de maternidad.



El reportaje dio cuenta también que, según la pesquisa del Ministerio Público, el recorte total a los trabajadores ascendería a más de 100 000 soles.

La ‘mochada’ a cada trabajador era escalonada y en base a su salario. Por ejemplo, Henry Zaira, asesor principal, habría entregado la suma de 26 072 soles, mientras que Carlos Valenzuela, técnico en despacho congresal, 19 383 soles.