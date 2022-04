El líder de Alianza para el Progreso se pronunció tras las declaraciones del premier. | Fuente: Composición

El líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, envió su solidaridad con el cardenal Pedro Barreto. Esto luego de que el presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres, se refirió al cardenal como “miserable” en una entrevista.

Acuña señaló en sus redes sociales que este tipo de palabras son “inaceptables”. “Los agravios recibidos por el Cardenal Pedro Barreto son inaceptables, más aún cuando se sufren como consecuencia de una voluntad de solucionar los problemas que aquejan al país”, escribió.

“Mi total solidaridad con Su Eminencia el arzobispo de Huancayo”, agregó.

Los agravios recibidos por el Cardenal Pedro Barreto son inaceptables, más aún cuando se sufren como consecuencia de una voluntad de solucionar los problemas que aquejan al país. Mi total solidaridad con Su Eminencia el Arzobispo de Huancayo. — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) April 21, 2022

Declaraciones

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, generó la indignación de la Conferencia Episcopal luego de que insultara al cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, al llamarlo “miserable”.

Las declaraciones del jefe del Gabinete Ministerial se centraron en criticar al cardenal, a quien acusó de que “jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías” y no le da crédito a la labor que hace el Ejecutivo por el país.

“Ahí tenemos un cura (…), el cura Valverde, perdón, me equivoqué, el cura que es autoridad en Huancayo, del que en este momento me olvidé su nombre. Tan miserable puede ser esta persona", indicó en declaraciones al programa 'La universidad al aire'.

"Yo he conversado con él en días anteriores y él cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Claro, lo que está es a favor de ese grupo de poder en el Perú. Jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías, no menciona lo que estamos haciendo”, señaló Aníbal Torres, refiriéndose a Pedro Barreto.

Al respecto, la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana mostró su rechazo ante las palabras del jefe del Gabinete Ministerial y apeló al respeto a la dignidad.

A través de un comunicado, la institución mencionó que, si bien toda persona tiene derecho a expresarse, no se puede utilizar esta libertad en contra de una persona.