El legislador indicó que personalmente sí le dará la confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez. | Fuente: Andina

Eduardo Salhuana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), consideró como positivo el anuncio de la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, de reunirse con las bancadas parlamentarias, a fin de llegar a consensos de cara al pedido de confianza.

Señaló, en ese sentido, que en lo personal no veía por qué no darle la confianza al Gabinete Ministerial, aunque señaló que primero deberán escucharla. Sin embargo, precisó que su bancada aún no se reúne para discutir al respecto.

“Creo que un tema esencial en la democracia es el diálogo, queremos escuchar a la premier, qué propone, estamos seguros que nos dará los lineamientos claros que le den un norte definido del país, que despejen los elementos de controversia que se han visto”, dijo a la agencia Andina.

Postura sobre Asamblea Constituyente

El parlamentario indicó que hasta el momento la presidencia del Consejo de Ministros no ha convocado a una reunión a su bancada. Además, recordó que la mayoría de legisladores se encuentran en regiones por semana de representación que fue adelantada del 11 al 15 de octubre, por lo que las reuniones con las bancadas podrían pasar para la próxima semana, a menos que se realicen de forma virtual.

Sostuvo también que la bancada de Alianza para el Progreso considera que un tema central de los anuncios que debe formular Vásquez durante su presentación ante el Pleno, debe ser la Asamblea Constituyente, un tema que genera alarma en los agentes económicos.

Añadió que, si bien la jefa del Gabinete Ministerial ya indicó que la Asamblea Constituyente no es una prioridad para el Gobierno, hay congresistas de Perú Libre que recolectan firmas en todo el país para cambiar la Constitución, por lo que Vásquez debería reafirmar su postura ante el Pleno.

Reuniones con bancadas

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunció que convocará a un diálogo político a las bancadas parlamentarias, con miras a la presentación del Gabinete ante el Congreso para exponer la política general de gobierno.

De acuerdo con la Constitución, el Gabinete Ministerial se presenta ante el Parlamento dentro de los 30 días de asumido el cargo, para exponer las líneas generales de la política de gobierno y solicitar el voto de confianza de la Representación Nacional.

