La nueva bancada 'Accción Republicana' tiene cinco congresistas. | Fuente: RPP Noticias

Cinco congresistas que renunciaron a sus bancadas originales hace meses anunciaron la creación de un nuevo grupo legislativo: Acción Republicana. Los integrantes son Marita Herrera (ex Fuerza Popular), Julio Rosas (Alianza para el Progreso), Jorge Castro (ex Frente Amplio), Pedro Olaechea y Salvador Heresi (ambos ex Peruanos por el Kambio), hicieron el anuncio este miércoles por la tarde en una conferencia de prensa en los pasillos del Parlamento.

"Esta es una bancada que va a trabajar en los principios de la vida, la familia, las libertades, la defensa de los legítimos derechos humanos y la lucha frontal contra la corrupción”, declaró el pastor Julio Rosas, anunciado como el vocero alterno del grupo. Pedro Olaechea, portavoz principal de la bancada y ex ministro de la Producción de Pedro Pablo Kuczynski, agregó que los integrantes de la bancada fueron las “voces disonantes” de sus grupo parlamentarios originales por creer en los mismos principios que mencionó Rosas.

Jorge Castro aseguró que su nueva bancada no se sumará a "ninguno de los grupos que están en pelea permanente por una torta, por repartirse la torta del Perú (...) No entramos a tortas ni a negociados". Marita Herrera, quien perteneció también al grupo de Kenji Fujimori que hoy es Cambio 21, pidió a los peruanos que "confíen" en ellos. Salvador Heresi, exministro de Justicia de Martín Vizcarra, recordó que es secretario del partido Peruanos por el Kambio y que en los próximos días el partido discutirá su nuevo nombre y su posición política.



Nuevas bancadas

Cuando tenía la mayoría del Congreso, Fuerza Popular había bloqueado la conformación de nuevas bancadas con modificaciones del reglamenteo del Congreso,las cuales fueron revocadas por una resolución del Tribunal Constitucional. Sin embargo, esta no se aplicó hasta que el actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry -alejado del fujimorismo-, decidió acatarla y autorizar la conformación de nuevas bancadas.

Desde entonces, han surgido Cambio 21 (9 miembros, ex Fuerza Popular), la Bancada Liberal (5 miembros, ex Peruanos por el Kambo y Fuerza Popular) y Unidos por la República (ex Fuerza Popular y ex Peruanos por el Kambio). Estos grupo parlamentarios se suman a los ya existentes Fuerza Popular (55 miembros), Peruanos por el Kambio (11 miembros), Nuevo Perú (10 miembros), Frente Amplio (9 miembros), Alianza para el Progreso (8 miembros), Acción Popular (6 miembros), Acción Popular (5 miembros), además de los 7 no agrupados.