Comisión de Trabajo aprobó dictamen para prohibir despidos durante el estado de emergencia [VIDEO]

El dictamen congresal busca proteger a los trabajadores durante el estado de emergencia. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó, por unanimidad, un proyecto de ley que protege al trabajador frente a eventuales despidos durante el estado de emergencia decretado por la pandemia de la COVID-19.

El dictamen señala que, durante la emergencia y hasta 30 días después de levantada la medida, quedan prohibidos los despidos de trabajadores tanto en el sector público como privado.

En diálogo con RPP Noticias, el legislador Daniel Oseda (FREPAP), autor de la iniciativa, destacó la importancia de este dictamen, ya que -en su opinión- garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores durante el estado de emergencia.

“No debería ocurrir ningún despido en este periodo. Sin embargo, no tenemos garantía de que ello no va a ocurrir. Por el contrario, he recibido muchas denuncias de trabajadores que han sido despedidos y cuyos contratos no han sido renovados durante esta emergencia, y esto se produce en el sector privado y público”, comentó.

Tras su aprobación en comisión, el dictamen debe ser agendado para ser debatido en el Pleno del Congreso, que determinará su aprobación o archivamiento.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.