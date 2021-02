Comisión insiste con proyecto que fue observada por el Gobierno. | Fuente: Foto: Andina

La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos aprobó, por mayoría, la insistencia a la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, sobre la ley que busca "proteger de la usura" a los consumidores del servicio financiero.

Durante la reunión de trabajo, el congresista Johan Flores Villegas (Podemos Perú), titular de la comisión, dio a conocer los procedimientos legislativos a los que arribó la norma aprobada por el Congreso para este caso y señaló que las observaciones realizadas por el Gobierno no están acorde con la realidad que viven a diario los usuarios y consumidores de la banca privada.

Refirió que el Poder Ejecutivo observó la autógrafa de la 'Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros', que plantea que el Banco Central de Reserva del Perú establezca los topes mínimos y máximos de las tasas de interés, entre otros aspectos de protección financiera para los usuarios y consumidores del sistema financiero.

"El Poder Ejecutivo informó que la propuesta legislativa era perjudicial para la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro de los depositantes, y que la aplicación de la norma implicaba afectar a las personas de menores ingresos con créditos individuales más pequeños, aunque con fuerte espacio para continuar accediendo a más productos financieros, entre otras observaciones que no es cierto y que no va con la realidad de millones de usuarios que son perjudicados por la banca privada", refirió.

Al respecto, el parlamentario Robledo Gutarra Ramos (Frepap) señaló que se pretende boicotear el trabajo del Parlamento en perjuicio de los usuarios de la banca privada, por lo que pidió a los integrantes de la comisión parlamentaria ratificar este proyecto por insistencia.

El legislador José Ancalle Gutiérrez (Frente Amplio) refirió que dicha norma es de suma importancia para la población teniendo en cuenta la crisis sanitaria que hoy sufre nuestro pueblo. Hay mucho abuso de la banca que medra a costa de sus ahorristas y usuarios.

“En otros países existe una especie de regulación que no permite la concentración de la banca como la hay en Perú. No amerita la observación realizada por el Gobierno, con más de 12 observaciones que empodera aún más a la banca privada”, refirió

Su colega Franco Salinas López (Acción Popular) señaló que la ley observada por el Poder Ejecutivo no va con la realidad y no es inconstitucional. "El Estado tiene la obligación de regular este tema, no hay competencia, se debe regular los intereses para los consumidores. Hoy miles de peruanos son víctimas de la Pandemia, mientras los bancos ganan cada día más a costa de sus usuarios", consideró.

Gobierno observó autógrafa de ley

A inicios del mes, el Poder Ejecutivo observó la autógrafa de la "Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros", la cual proponía imponer topes a las tasas de interés, por "afectar el proceso de inclusión financiera" y por ser "inconstitucional".

"Esta propuesta legislativa resulta perjudicial para la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro de los depositantes, además que generaría una severa afectación económica y exclusión financiera, principalmente al pequeño consumidor y a la Mype, produciendo un retroceso en el proceso de inclusión financiera", indicó el Ministerio de Economía.



Como se recuerda, el Congreso aprobó la ley el pasado 30 de diciembre y planteaba establecer, entre otros puntos, que el Banco Central de Reserva (BCR) debía fijar límites semestrales a las tasas de interés que cobran las entidades financieras en el país.



Ante esto, el MEF sostuvo que la aplicación de topes a las tasas de interés afectará a las personas de menores ingresos con créditos individuales más pequeños, pero con fuerte espacio para seguir accediendo a más y mejores productos, que por su mayor nivel de riesgo no podrán acceder a créditos formales.



Para la cartera de Economía, la norma afectaría el proceso de inclusión financiera, porque el "establecimiento de topes a las tasas de interés no solo provocaría una contracción del crédito, sino una imposibilidad de acceso a personas y empresas en proceso de inclusión financiera".



