Congresista de Perú Libre votará en contra de la confianza a Mirtha Vásquez pese a salida de Luis Barranzuela

Kelly Portalatino, congresista por Perú Libre se refirió a la renuncia de Luis Barranzuela. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

La congresista por Perú Libre Kelly Portalatino saludó la renuncia de Luis Barranzuela al Ministerio del Interior y aclaró que "en ningún momento" su partido lo propuso para que sea parte del Poder Ejecutivo. Asimismo, calificó como "una irresponsabilidad" que haya protagonizado una reunión en su vivienda pese a la prohibición de su propio sector.

"Esto genera una situación de inestabilidad social y política, pero sí hay que ser conscientes de que el señor Barranzuela ha tomado una decisión sensata en beneficio del país y el señor presidente ha aceptado su renuncia, pero como prerrogativa en el transcurso del día va a tomar acciones y pondrá a un profesional que cumpla con todos los valores", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, la parlamentaria oficialista negó que el ahora exministro Luis Barranzuela haya sido abogado del partido Perú Libre ni de su fundador, Vladimir Cerrón, de manera oficial; no obstante, la legisladora evitó entrar en detalles al ser consultada sobre los documentos que demostraría que sí fue representante legal del exgobernador regional.

Pese a esta situación, la legisladora oficialista ratificó que, al igual que un grupo de parlamentarios de su bancada, no otorgará el voto de confianza solicitado por el Gabinete Ministerial que lidera Mirtha Vásquez por considerar que la jefa del Gabinete Ministerial "no me representa".

"Representa a las ONG, a los caviares, a un sector minoritario, y nosotros representamos a la masa popular (…) Hoy vamos a tener una reunión de bancada y ante ello vamos a tomar una decisión oportuna para mañana. Eso no es oposición, significa crítica, fiscalización, y también generar un cuestionamiento al personal técnico y a la señora Mirtha Vásquez", indicó.

Mirtha Vásquez saludó renuncia de Luis Barranzuela

Tras la renuncia del ministro del Interior, Luis Barranzuela, la presidenta del Consejo de MInistros, Mirtha Vásquez, sostuvo que la decisión del mandatario Pedro Castillo de aceptarla ha sido muy importante.

"Importante decisión de nuestro presidente Pedro Castillo. La estabilidad, el consenso y la paz social en nuestro país es nuestro compromiso a seguir #TrabajandoPorElPueblo", escribió en Twitter.

Por la tarde, la jefa del Gabinete Ministerial se había reunido con el presidente en Palacio de Gobierno para decidir el futuro del exministro del Interior, tras el escándalo de la presunta fiesta realizada en su vivienda, a pesar de las restricciones de reuniones por la COVID-19.

