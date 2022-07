El congresista Edwin Martínez pidió que el ministro de Justicia sea censurado por el Parlamento | Fuente: Congreso de la República

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez Talavera, en declaraciones a la prensa, pidió que el ministro de Justicia, Félix Chero, sea censurado por el Parlamento tras sus expresiones acerca de un eventual cierre de dicho poder del Estado.

"Indicar que él propondría al Presidente disolver el Congreso es una artimaña para querer lograr el poder absoluto (...) Este ministro debe ser censurado, definitivamente", sostuvo.

Asimismo, indicó que la labor de los ministros se ha limitado a "defender" al Presidente de la República, en vez de trabajar por el bien de la población.

"Claramente se deja ver cómo muchos de los ministros colocados por el Presidente, su labor primordial es defender los intereses del Presidente. Este ministro no defiende la legalidad, no defiende los verdaderos derechos del pueblo sino, única y exclusivamente, la ideología (…) del Presidente", señaló.

En la Comisión Permanente

Por su parte, la congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz, solicitó, mediante un oficio dirigido a la presidenta del Parlamento, que la Comisión Permanente invite al ministro Chero a su próxima sesión para que explique sus expresiones.

"Esta declaración viniendo de un ministro de Estado que cumple la función de asesor legal del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República, atenta al sistema y los valores democráticos del país conforme reza la propia Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 291581 y la propia Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ley N° 29809", señala el referido oficio.

Descargos



Ante las críticas de diversos sectores de la oposición, el ministro de Justicia, Félix Chero, vía Twitter, señaló que sus expresiones "se refirieron a la habilitación constitucional del procedimiento del voto de confianza".

"Respetuoso de la Constitución y de las instituciones democráticas, debo aclarar que mis declaraciones se refirieron a la habilitación constitucional del procedimiento del voto de confianza. Jamás he agraviado al Congreso ni a ningún poder del Estado", explicó.

Respetuoso de la Constitución y de las instituciones democráticas, debo aclarar que mis declaraciones se refirieron a la habilitación constitucional del procedimiento del voto de confianza. Jamás he agraviado al Congreso ni a ningún poder del Estado. — Felix Chero Medina (@FelixCheroM) July 18, 2022

Como se sabe, el ministro de Justicia, Félix Chero, señaló ayer a un medio local que el Ejecutivo "no descarta" la posibilidad de un cierre del Parlamento si la nueva Mesa Directiva no opta por una "línea de consenso"

“Yo confío en que en la recomposición de la Mesa Directiva se tenga miembros que puedan generar línea de consenso, que puedan dialogar y puedan agendar un proyecto de gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. De lo contrario se evaluará en su momento (el cierre del Congreso). No descartamos esa posibilidad", señaló.

Además, subrayó que el Gobierno tenía "la habilitación constitucional" para ejecutar dicha medida contra el Legislativo.

“Soy el asesor del presidente y asesor del Ejecutivo y estoy convencido que la habilitación constitucional la tenemos. Si me preguntan si el presidente o el Consejo de Ministros ha discutido o evaluado esta posibilidad, digo con mucha sinceridad que no lo hemos evaluado. No consideramos que sea oportuno”, sostuvo.