Congresista Francis Paredes sobre conformación de Mesa Directiva: "Veremos hasta el final qué otro candidato hay"

Respecto a la postura de Podemos Perú, la congresista Francis Paredes sostuvo que su bancada no tiene planes de presentar una candidatura propia ni formar parte de la Mesa Directiva.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La congresista Francis Paredes, integrante de la bancada de Podemos Perú, aseguró que en su grupo parlamentario son "democráticos" y que sobre la conformación de la Mesa Directiva verán "hasta el final" la lista de candidatos para tomar una decisión.

"Somos democráticos, nosotros vamos a ver hasta el final quién va a participar, qué otros candidatos hay, y tomaremos una decisión como bancada, es lo que podría yo mencionar en estos momento", dijo en Ampliación de Noticias.

Además, señaló que "presuntamente" habría un "acuerdo democrático" -con un candidato- dentro de las negociaciones para la nueva Mesa Directiva del Congreso.

"Para ser sincera, en cada bancada hay personas encargadas de este tipo de acuerdos, pero lo que nosotros tenemos conocimiento, presuntamente hay un acuerdo democrático, así no lo querramos nosotros visibilizar, es lo que hay, y ellos ya desde el primer año cuentan con sus votos, presuntamente, y ya tienen ya un candidato. Pero obviamente la otra forma de hacer eso es que la oposición también hará lo posible de presentar un candidato", declaró la parlamentaria.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que Waldemar Cerrón continuara en la vicepresidencia del Congreso, Paredes sostuvo: "Todos los congresistas tienen la capacidad y podrían tener la misma oportunidad de ocupar esos cargos. Ningún cargo es vitalicio, ningún cargo puede ser perenne en el tiempo, porque hay otros que podemos hacerlo también mucho mejor y creo que todos deberían tener la oportunidad de poder ocupar [la Mesa Directiva].

Respecto a la postura oficial de Podemos Perú, Paredes reiteró que no tienen planes de presentar una candidatura propia ni de apoyar alguna posición.

Situación en Ucayali

En otro momento, la congresista Francis Paredes (Podemos Perú) exhortó en RPP al Gobierno a que se tomen medidas ante el cambio de cauce del río Ucayali porque generaría la inundación de comunidades y desabastecimiento de servicios básico como el agua, lo que afectaría a más de cinco mil familias de 133 asentamientos humanos.

Paredes advirtió que el cambio de cauce podría provocar inundaciones que afectarían también a la región de Loreto y los servicios básicos, como el suministro de agua.

"Nosotros venimos buscando que este Gobierno tenga dentro de sus planes estratégicos aquí y aclare cuál es el tratamiento que merece la Amazonía porque no tenemos ninguna hidrovía. Esto ha venido lamentablemente hace años pidiendo este apoyo pero no hemos sido escuchados", declaró en Ampliación de Noticias.

Congresista Francis Paredes pide a Gobierno tomar medidas ante cambio del cauce del río Ucayali | Fuente: RPP

La legisladora también mencionó que, según un informe del Instituto Geofísico del Perú del año 2023, el comportamiento del río Ucayali es "altamente inestable". "Lamentablemente no tenemos ninguna experiencia hasta la fecha para lo que es el dragado en el río", sostuvo.

Paredes subrayó la necesidad de acciones inmediatas, como el encauzamiento del río y la descolmatación, tareas que "ya está en manos" de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y que existe una "responsabilidad directa" del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en esta situación.

"Hasta la fecha, en diversas reuniones que hemos tenido, no han accionado, hemos visitado al ministro, nos dijo, él mismo puso la fecha para estar hoy en Ucayali, y nos hemos enterado que tiene otras actividades. Yo espero que una vez más la Amazonía no sea olvidada por las autoridades nacionales, porque nosotros estamos aquí corriendo el riesgo de perder miles de días, y siempre esperamos que pase lo peor para poder actuar, porque no tenemos un plan estratégico como país", zanjó.