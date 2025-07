Ejecutivo continuará hoy la mesa de trabajo con mineros artesanales e informales: ¿qué objetivos busca lograr?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este viernes, se realizará la segunda sesión de la mesa de trabajo convocada por el Ejecutivo para abordar el tema de la formalización minera. La cita es a las 10:00 a.m. en Palacio de Gobierno y se espera la participación de los representantes de los gremios de la minería artesanal e informal, además de altas autoridades del Estado como el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, Paul Gutiérrez; el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez; entre otros.

Cabe resaltar que, para esta reunión, sí fue convocado el Ministerio Público. Así lo confirmó Frank Almanza, fiscal superior especializado en materia ambiental, quien en diálogo con RPP confirmó que su institución fue invitada formalmente el último martes.

“En horas de la tarde [del martes] se nos ha cursado una comunicación para participar en la reunión del vienes y hemos decidido participar. El viernes estaremos en la mesa”, aseguró.

Como se sabe, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a través de un oficio remitido a la jefa de Estado el pasado lunes, fecha en que se realizó la primera sesión, expresó su “extrañeza y preocupación” por no haber sido incluida en la mesa de trabajo, al indicar que esta decisión “representa un riesgo para la eficiencia y legitimidad de la política pública que se pretende formular".

¿A qué objetivos apunta el Gobierno en la mesa de trabajo?

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, en diálogo con RPP, dio detalles respecto al desarrollo de la mesa de trabajo, la cual, según indicó, tendrá un total de 8 sesiones programadas para los próximos dos meses. Además, resaltó que este viernes iniciarán "los debates técnicos" en torno al proceso de formalización minera.

El titular del Minem aseveró que la mesa de trabajo apunta a tres objetivos, considerando que el proceso de formalización a través del Reinfo culminará el próximo 31 de diciembre.

"Los tres objetivos de esta mesa técnica de trabajo que se instaló el día de ayer [...] debe abordar el proceso de formalización de los 31 560 registros, una formalización activa que dé resultados, que realmente llegue a formalizar a todos los que realmente desean formalizarse", indicó.

Sobre el primer objetivo, Montero Cornejo sostuvo que los interlocutores deben ponerse "de acuerdo en las estrategias de formalización y en los procedimientos simplificados de formalización". "Ese es uno de los temas que van a empezar a revisarse y a discutirse este viernes, que hemos sido convocados para la primera sesión técnica en Palacio de Gobierno", adelantó.

Respecto al segundo, dijo que tiene que ver "con la formulación de una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal que la rija los próximos 25 o 30 años".

"Esa ley se tiene que enfocar en la actividad de la pequeña minería y minería artesanal formal. Esa ley no debe tomar en consideración un proceso de formalización que está concluyendo el 31 de diciembre del 2025, y mucho menos discutir si los procesos de formalización se deben ampliar sin límite de continuidad y si por ahí puede favorecerse intereses de los grupos de ilegales que operan en todo el territorio nacional. Eso no debe ser parte de las consideraciones de la nueva ley, sin duda alguna; eso no puede ser parte de una ley seria", anotó.

"Por otro lado, el tercer objetivo crucial son los derechos laborales que no asisten en este momento a la gran masa de trabajadores de mineros que operan en las operaciones en vías de formalización. Ellos tienen derechos laborales, como todos los peruanos, porque son trabajadores; pero no les alcanzan esos derechos laborales, no se han activado, se han dejado al margen, se han ignorado sistemáticamente y eso no puede ser. El trabajador minero debe tener acceso a sus derechos laborales, a su salud y su seguridad ocupacional, y ese es otro tema que está en agenda y que se tiene que discutir", indicó.

Asimismo, subrayó que el Ejecutivo, a través de su cartera, tiene la predisposición para ser intermediario entre los mineros artesanales que están en proceso de formalización con los concesionarios para llegar a establecer contratos de explotación.

"No tienen contratos hechos, en realidad. Se encuentran vigentes en concesiones de terceros y lo que tienen que cerrar en los próximos meses, con la intermediación del Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas, es precisamente su contrato de explotación. Ese es el principal trabajo y esfuerzo que se tiene que hacer en los próximos meses. Ya estamos habilitados para convocar, intermediar y garantizar que el diálogo entre titulares y empresarios de la pequeña minería y minería artesanal que tienen actividad en las concesiones, dialoguen y busquen un entendimiento para cerrar un contrato de explotación", indicó.

"Esto tiene la mayor importancia, porque esta es la estrategia para construir una sola minería en el Perú y no una minería fragmentada y enfrentada, sino una sola minería en el Perú. Si yo tengo una concesión muy grande y trabajo en una esquina, yo puedo permitir, a través de un contrato, que un inversionista a pequeña escala haga un trabajo en mi propia concesión sin lesionar mis intereses, sin lesionar el medio ambiente, con un contrato legítimo entre las partes", añadió.

Sin embargo, el ministro resaltó que no se van a revisar las decisiones contenidas en los decretos supremos que establecen el "cierre del proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal".

"En referencia al decreto supremo 009 y al decreto supremo 012 estos se han dado en con el respaldo de un marco normativo muy claro y sólido. Por lo tanto, esa decisión, lo que ambos decretos supremos señalan, está en cumplimiento conforme a norma y no vamos a revisar esas decisiones, porque ya fueron muy meditadas y bien analizadas", puntualizó.

Confemin reafirma que exclusión de 50 mil mineros del Reinfo "ha violado derechos y el debido proceso"

Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), reiteró la solicitud al Gobierno para suspender las acciones de interdicción durante el desarrollo de este diálogo, el cual espera que "resuelva los problemas de la minería".

"Si van a estar interdictando, lamentablemente nosotros no vamos a dialogar, ¿cómo vamos a dialogar si en ese caso no hay ninguna garantía ni ninguna presión para poder hablar sin ninguna presión de ambos lados? Si están agrediendo, están interdictando, ¿de qué vamos a hablar entonces?", dijo en diálogo con RPP.

De igual manera, pidió reincorporar a los 50 000 mineros excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que -según Bequer- "ha violado todos los derechos y el debido proceso".

"Nunca se le ha calificado, nunca se le ha notificado, nunca se le ha advertido nada absolutamente y no tienen ningún derecho a reclamar", manifestó.

"Lo que hay que hacer es evaluar esa situación y tener la oportunidad de que los que sí están en proceso, los que sí están, deban regularizar su tema e ingresar al proceso", apuntó.

Asimismo, Bequer aseguró que el Gobierno mintió al señalar que varios de los mineros excluidos del Reinfo han incumplido las condiciones básicas para ingresar a la formalización en los últimos cuatro años.

"El ministro (de Energía y Minas) no sabe nada de formalización, absolutamente, por eso hace lo que hace y hace mal, porque no conoce la minería artesanal, no sabe cómo se resuelven los problemas, y mayormente todos los funcionarios no saben, por eso es que no pueden solucionar el problema, porque son dos o tres años que estamos en este proceso y nunca lo resuelven, justamente porque no conocen el fenómeno de la minería central, cómo es el sistema", sostuvo.

En ese sentido, dijo que el proceso de formalización minera no ofrece las condiciones para regular la documentación. "Uno no puede formalizarse porque no hay las condiciones, para regular la documentación. En este momento yo tengo expedientes, y mañana lo voy a mostrar en Palacio, que tienen tres, cuatro, cinco, seis meses, que no resuelven nada absolutamente", agregó.