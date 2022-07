Héctor Acuña, congresista de Alianza para el Progreso. | Fuente: Congreso

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) sigue en controversia luego que renunciaran a dicha agrupación parlamentaria los legisladores Héctor Acuña y Gladys Echaíz.

Tras ello, Héctor Acuña, quien habría querido ser postulante a la presidencia del Congreso, fue retirado de la presidencia de la Comisión de Presupuesto por la bancada de APP.

Por tal motivo, este lunes el congresista Héctor Acuña se emocionó al despedirse de dicho grupo de trabajo.

"Señores congresistas, han escuchado y me imagino que ya tienen el documento que ha ingresado a la Cosión de Presupuesto. Señores congresistas, hoy termina mi trabajo como presidente de la Comisión de Presupuesto", expresó con voz entrecortada.

Cabe anotar que el documento de Oficialía Mayor llegó a la Comisión de Presupuesto con un error en el nombre del congresista, lo cual hace inviable el cambio.



Congresista Acuña se emociona | Fuente: Congreso





Apoya a Héctor Acuña

La congresitas Heidy Juarez, también integrante de la Comisión de Presupuesto y de la bancada de Alianza para el Progreso, se disculpó con Héctor Acuña y pidió que este se mantenga como presidente hasta el cambio de Legislatura.

"En estos momentos, no sé que ha pasado en mi bancada, le pido mil disculpas. Realmente se han apresurado en presentar un documento que no hemos tenido conocimiento. Respaldo la propuesta de Francis, de Arturo Alegría, creo que nosotros somos los integrantes de la comisión, somos los que podemos tomar decisiones para que esto continúe. No podemos detenernos por un trámite burcrático", acotó.