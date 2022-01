Málaga indicó que el daño que la empresa Repsol ha causado en el mar y el ecosistema no se podrá recuperar | Fuente: AFP or licensors - Referencial | Fotógrafo: CRIS BOURONCLE

El congresista del Partido Morado, Edward Málaga, participó en la mesa de diálogo entre la empresa Repsol, los ministerios y representantes de los pescadores afectados por el derrame de petróleo en el mar peruano.

Al respecto, el parlamentario indicó que Repsol reiteró su posición de que no tiene la responsabilidad sobre el daño provocado, lo cual para Málaga es completamente rechazable.

“Independientemente de que la Marina hubiera avisado o no, de que si venía un tsunami o un oleaje anómalo. Se entiende que una empresa transnacional, con este calibre, con la responsabilidad y la presencia que tiene, debería tener la capacidad técnica suficiente para responder ante un oleaje anómalo, que por cierto estaba anunciado en todo el anillo de fuego del Pacífico. Hay una responsabilidad de no haber cesado las operaciones a tiempo para que no ocurran estas cosas. Deberían haber protocolos en marcha y no los hubo”, recalcó en Ampliación de Noticias de RPP.

“Un rechazo total a ese tipo de declaraciones. Le hemos hecho saber al ministro del ambiente que tiene que asumir el liderazgo de esta operación y eso significa no solo aclarar las cosas de manera convincente sino imponer las condiciones para que se den las indemnizaciones del caso”, agregó en otro momento.

Asimismo, indicó que durante la reunión los gremios de pescadores no tenían un pedido en concreto, mientras que la empresa Repsol esperaba que se le pidieran las cosas, por lo que, junto con la parlamentaria Ruth Luque, Málaga hizo algunas propuestas.

“Se han ofrecido bonos, canastas e indemnizaciones para los pescadores. También una suerte de relocalizaciones o reinserción laboral. La cual es discutible porque se puede ver como una buena intención de darle un sustento a las familias, pero hay que tener mucho cuido de exponer a pescadores a una actividad que puede ser dañina”, comentó.

Málaga indicó que el daño que la empresa Repsol ha causado en el mar y el ecosistema no se podrá recuperar en días, sino en años.

“Estamos hablando de un desastre mayor con múltiples impactos. Estamos hablando del océano, de los seres vivos, de la actividad económica, la pesca, los puertos, los balnearios, los restaurantes, la salud, qué va a pasar con los productos pesqueros que lleguen a la mesa de los peruanos y que estén contaminados”, precisó.

“No es posible en el corto plazo. Esto va a durar meses o quizás años. Lo evidente que es limpiar la playa y que no se vea el residuo pesado quizás se pueda lograr en unos días, pero el daño que se ha hecho al ecosistema, a esos seres vivos en los islotes, va a tomar un tiempo para regenerar y esa sostenibilidad que necesitan los pescadores para aprovechar el recurso se ha perdido”, puntualizó.