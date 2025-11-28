Congresista Wilson Soto retiró su proyecto de ley que exigía título profesional a los influencers

El congresista de la bancada de Acción Popular, Wilson Soto, anunció este viernes el retiro de su proyecto de ley que planteaba exigir título profesional a los influencers, streamers o lideres de opinión para difundir información especializada en las redes sociales.
En un comunicado, el parlamentario señaló que esta decisión "no responde a presiones, sino a un acto de escucha, responsabilidad y comprensión de que este no es el momento adecuado para impulsar esta propuesta".
El proyecto de Soto contemplaba la creación de un Registro de Medios Digitales y Creadores de Contenido Digital, administrado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), institución que iba a tener la potestad de determinar responsabilidades e imponer sanciones a los creadores de contenido digitales que incurrían en infracciones.
El dispositivo establecía sanciones que incluían multas (hasta con 5 UIT) e inhabilitación de hasta tres años.
"La problemática que motivó esta iniciativa existe y es real. En los últimos años, miles de ciudadanos han sido expuestos a información equivocada, consejos irresponsables y recomendaciones peligrosas en temas que afectan directamente su salud, educación, seguridad, patrimonio y bienestar", señaló.
De acuerdo con el legislador, no se puede negar que una persona con miles o millones de seguidores "posee una enorme capacidad de influir en decisiones sensibles de las familias peruanas".
"Hemos visto casos de tratamientos no comprobados, consejos médicos sin sustento, asesorías financieras riesgosas o contenidos que incluso ponen en riesgo la integridad física de las personas", se lee en la misiva.
Soto Palacios dijo esperar que el país inicie un "debate serio y necesario sobre la responsabilidad que implica influir en grandes audiencias" y que la "prioridad siempre debe ser proteger a la población, especialmente a quienes confían en figuras con alta presencia digital".