Congresista Wilson Soto retiró su proyecto de ley que exigía título profesional a los influencers

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, dijo que la decisión responde a un acto de responsabilidad y comprensión del momento y no a presiones. Añadió que la propuesta buscaba tratar la problemática de desinformación en las redes sociales.

El congresista de la bancada de Acción Popular, Wilson Soto, anunció este viernes el retiro de su proyecto de ley que planteaba exigir título profesional a los influencers, streamers o lideres de opinión para difundir información especializada en las redes sociales.

En un comunicado, el parlamentario señaló que esta decisión "no responde a presiones, sino a un acto de escucha, responsabilidad y comprensión de que este no es el momento adecuado para impulsar esta propuesta".

El proyecto de Soto contemplaba la creación de un Registro de Medios Digitales y Creadores de Contenido Digital, administrado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), institución que iba a tener la potestad de determinar responsabilidades e imponer sanciones a los creadores de contenido digitales que incurrían en infracciones.

El dispositivo establecía sanciones que incluían multas (hasta con 5 UIT) e inhabilitación de hasta tres años.

"La problemática que motivó esta iniciativa existe y es real. En los últimos años, miles de ciudadanos han sido expuestos a información equivocada, consejos irresponsables y recomendaciones peligrosas en temas que afectan directamente su salud, educación, seguridad, patrimonio y bienestar", señaló.

De acuerdo con el legislador, no se puede negar que una persona con miles o millones de seguidores "posee una enorme capacidad de influir en decisiones sensibles de las familias peruanas".

"Hemos visto casos de tratamientos no comprobados, consejos médicos sin sustento, asesorías financieras riesgosas o contenidos que incluso ponen en riesgo la integridad física de las personas", se lee en la misiva.

Soto Palacios dijo esperar que el país inicie un "debate serio y necesario sobre la responsabilidad que implica influir en grandes audiencias" y que la "prioridad siempre debe ser proteger a la población, especialmente a quienes confían en figuras con alta presencia digital".