La congresista Karol Paredes, vocera alterna de Acción Popular, aseguró que los miembros de su bancada no votarán en bloque en la investidura del Gabinete presidido por Aníbal Torres, que esta tarde se presenta ante el Pleno del Congreso.

En Ampliación de Noticias, la legisladora aseguró que cada acciopopulista “va a ser responsable de su voto”, tras lo cual adelantó que ella particularmente no le dará la confianza al equipo ministerial.

“Nosotros vamos a responder a lo que nos indique nuestra consciencia. Yo personalmente no voy a darle el voto de confianza a este Gabinete, porque considero que ya hemos dado dos votos de confianza y no se ha respondido a las expectativas, no de los congresistas sino del país”, manifestó.

“Nosotros como acciopopulistas tenemos ese espacio democrático. Cada uno va a ser responsable de su voto y yo voy a ser responsable de mi voto no dando la confianza”, añadió.

Al ser consultada si sabe de otros congresistas de su bancada que votarán en contra del Gabinete, la parlamentaria se limitó a decir que “no puedo hablar en nombre de ellos”.



Crítica a Castillo

En otro momento, Karol Paredes cuestionó al presidente Pedro Castillo, quien esta mañana vía Twitter envió un saludo a las mujeres peruanas por su día e hizo un llamado a “cerrar la brecha de la desigualdad” en el país.

Para la acciopopulista, las palabras de Castillo no se condicen con sus acciones, como la conformación de un Gabinete en el que apenas hay representación femenina.

“Hay que dejar de hacer discursos y de escribir tanto. Lo que queremos son acciones concretas frente al tema mujer. Queremos que haya una mejor representación de la mujer”, comentó.

“Lo que tiene que hacer el presidente es dejar de hacer estar discurseando y comenzar a accionar como corresponde. Una primera acción debería ser poner a por lo menos un 50 % de su Gabinete mujeres”, sentenció.

