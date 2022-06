Diversos legisladores respaldaron a Hernando Guerra García. | Fuente: RPP

Varios legisladores respaldaron a Hernando Guerra García (Fuerza Popular), quien esta mañana, ante el Pleno, dijo que cometió “el error de querer hacerlo todo”, al comentar su participación en una sesión congresal conectado remotamente desde una playa.

Edwin Martínez, de Acción Popular, habló la importancia de las vacaciones para pasar tiempo en familia, por lo que cuestionó que se haya ampliado la presente Legislatura, tras recordar que en diciembre del año pasado “nos quedamos sin vacaciones”.

“Por la familia, ojo, considero que no debemos ampliar esta Legislatura, porque también somos padres, somos hijos, somos hermanos. Ya nos quedamos sin vacaciones en diciembre y no considero justo que vuelvan a ampliar la Legislatura, yo no sé bajo qué intereses” manifestó.

“No podemos descuidar a nuestra familia”

A su turno, el legislador Jorge Zeballos, de Renovación Popular, dijo que el descanso es uno de los factores importantes para tomar decisiones eficientes en el trabajo.

“La familia es el soporte de cada uno de nuestros hogares. No podemos descuidar a nuestra familia. Productividad es hacer las cosas con el mayor rendimiento; es algo que, analizando proyectos de trabajo, tanto de desarrollo empresarial como desarrollo personal, la eficiencia y la productividad van junto con el descanso personal, para tener energías y acopiar análisis para tomar decisiones”, refirió.

Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, dijo en su intervención que respaldaba a Hernando Guerra García, al considerar que lo ocurrido es un hecho secundario y que debería evaluarse más bien la productividad del Congreso.

También comentó el hecho la legisladora Patricia Chirinos, quien se limitó a decir que “todos cometemos errores” y que “la vida continúa”.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: