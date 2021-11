Alejandro Aguinaga, Jorge Montoya y Patricia Chirinos se pronuncian tras revelación de evento del ministro. | Fuente: Composición

Tras conocerse que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, realizó una fiesta en su domicilio este 31 de octubre pese a la prohibición de estos eventos que emitió su propia cartera, legisladores pidieron su salida del sector.

Así, una de las primeras en pronunciarse fue la congresista del partido Avanza País, Patricia Chirinos, quien a través de su cuenta de Twitter, cuestionó que con estas actitudes se le deba de otorgar el voto de confianza.

"Ya sabemos porqué este señor tuvo más de 150 sanciones disciplinarias en la PNP. ¡No respeta nada! ¿Y así quieren que se les otorgue voto de confianza?", escribió.

Reacciones de otras bancadas

El legislador de la bancada de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, expresó que Luis Barranzuela "no puede permanecer ni un minuto más en el cargo".

"Si la Policía hubiese actuado de manera correcta, la misma suerte debió correr el ministro, que denigra a la Policía y al Gabinete", indicó. Quien también se pronunció fue el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular.

Este expresó que un ministro que no cumple con las medidas que se emiten "no puede estar en el Gobierno". "La primera ministra tiene que tomar acciones inmediatas y no esperar al 4 de noviembre para que lo cambiemos", apuntó.

Susel Paredes, parlamentaria del Partido Morado, se pronunció tras las explicaciones que brindó el ministro sobre la fiesta e indicó que este "no tiene autoridad moral" para continuar en el cargo.

"Es una persona que no merece respeto de la Policía y no puede mandar a nadie, nadie lo va a obedecer. Es una vergüenza", señaló. Por ese mismo lado fue el congresista Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso.

Este precisó que se requiere de un cambio de ministro del Interior "inmediatamente". "Es inaceptable esa conducta", dijo.





