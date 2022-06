Promueven censura contra jefe del Gabinete, Aníbal Torres | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

La congresista Flor Pablo adelantó que la bancada del Partido Morado ha comenzado a correr la censura al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, con la finalidad de lograr "cambios" en el Poder Ejecutivo. "Necesitamos que vean que hay una necesidad que no están atendiendo", indicó durante su presentación en el pleno.

"Miren cuánto ha tomado la compra gobierno a gobierno de los fertilizantes. Ahorita no hay medicinas para nuestros pacientes con cáncer y ya no hablemos de cosas menores como el de los pasaportes. Hay una incapacidad que se ve en hechos y eso se resuelve haciendo bien las cosas: tiene que tomar las riendas este gobierno y la esperanza la he perdido", señaló.

En otro momento, la congresista Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, pidió "unidad" a sus colegas parlamentarios para promover la vacancia, la inhabilitación o la suspensión del presidente Pedro Castillo por la crisis que vive el país; sin embargo, sus declaraciones generaron el rechazo de la bancada oficialista de Perú Libre.

Recientemente el Congreso dio cuenta de una Moción de Orden del Día por la cual se propone interpelar a Aníbal Torres a fin de que concurra al pleno para que responda sobre la constitucionalidad de la prórroga del estado de emergencia por la COVID-19.

Asimismo, deberá dar las razones por las cuales no ha cumplido con entregar las actas de las sesiones del Consejo de Ministros desde el 1 al 15 de marzo, así como los documentos solicitados por el congresista Jorge Montoya Manrique con carácter de muy urgente.

La moción fue presentada el 6 de mayo último y lleva la firma de 23 congresistas de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y de Acción Popular. Contiene un pliego de diez preguntas.

Avanza País evaluará posible respaldo a moción de censura

Días atrás, la congresista de Avanza País, Norma Yarrow, dijo que su bancada evaluará próximamente si respaldará o no una posible moción de censura contra el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

"Se está viendo el tema de la censura, todos estamos evaluando. La bancada se reunirá y tomará una decisión, la que es correcta y la que el país quiere escuchar", indicó en declaraciones a la prensa.

La parlamentaria sostuvo que Aníbal Torres "debería dar un paso al costado" para que el mandatario Pedro Castillo renueve su equipo ministerial.

"Él ya terminó su tiempo, debería dar un paso al costado, renovar un Gabinete, que sea de consenso y hasta ahora lamentablemente no lo encontramos", remarcó.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: