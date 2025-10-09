Congreso aprobó invitar al Eduardo Arana y al resto del Gabinete para hoy a las 3:00 p.m. tras ataque a Agua Marina

El Pleno del Congreso aprobó una cuestión de orden presentada por la congresista Martha Moyano de Fuerza Popular para que se suspenda el debate en el Parlamento para invitar a Eduardo Arana y al resto del Gabinete.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Pleno del Congreso aprobó, por más de 70 votos, una cuestión de orden presentada por la congresista Martha Moyano de Fuerza Popular, para que se suspenda el debate en el Parlamento y se invite al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y a todo su Gabinete para que concurran al Hemiciclo este jueves, a las 3:00 p.m., tras el atentado a la orquesta Agua Marina la noche del miércoles.

Ello se aprobó mediante una cuestión de orden durante la sesión parlamentaria de este jueves, en una jornada donde desde el Congreso en presentar una moción de vacancia contra la presidente Dina Boluarte, según informó Diego Bazán de Renovación Popular.

Por otro lado, el grupo parlamentario de Fuerza Popular presentará una moción interpelación contra ministro del Interior, Carlos Malaver, tras el atentado contra la orquesta Agua Marina en Chorrillos, informó el legislador César Revilla.

#CongresoInforma I Se aprobó la citar hoy a las 3:00 p.m. al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y a todo su gabinete para que informen sobre medidas adoptadas para enfrentar la inseguridad ciudadana. pic.twitter.com/GINF9Ij2fm — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 9, 2025

Aprueban invitar al jefe del Gabinete a las 3 p.m. | Fuente: RPP

Atentado a Agua Marina

Como se recuerda, la orquesta Agua Marina fue víctima de un ataque armado anoche, cuando daba un concierto en el Círculo Militar - Sede Tarapacá, en Chorrillos. En el atentado, resultaron heridos cuatro integrantes de la agrupación, así como un vendedor.

Los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, junto al tecladista César More Nizama y el animador Wilson Ruiz Julca, resultaron heridos tras un ataque armado ocurrido la noche del miércoles, mientras se encontraban sobre el escenario.

Por otro lado, un vendedor de la zona también fue alcanzado por los disparos, informó la Fiscalía. Asimismo, el parte policial, al que tuvo acceso RPP, reportó un espectador herido.

Según el general PNP Felipe Monroy de acuerdo con los peritos de criminalística, los delincuentes habrían disparado mientras se encontraban en movimiento. Además, indicó que, en el lugar, se encontraron 27 casquillos de bala (pistola de 9 milímetros Parabellum).