Congreso aprueba adelanto de elecciones, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Pese a un vasto despliegue de maniobras, ocultamientos, motivaciones inconfesadas y torrentes de palabras inflamadas, 93 congresistas terminaron por votar el recorte de sus mandatos y el consiguiente adelanto de las elecciones generales. La nueva jornada electoral tendrá lugar en abril de 2024, es decir dos años antes de lo previsto. Y dieciséis meses después del golpe de estado fallido y la ola de violencia que recorrió nuestro país. Como en toda búsqueda de consenso, nadie obtuvo todo lo que quería. Algunos juzgan que la nueva fecha debió ser mucho más cercana a nuestro presente de manifestaciones y cólera. Otros, que se debe añadir al adelanto un paquete de reformas. Sí, pero ¿cuáles? La reelección, la bicameralidad y la prohibición de candidaturas de condenados parecen contar con amplio apoyo, pero los congresistas disponen hasta fin de enero para aprobar cambios en la Constitución, los que tendrían que ser ratificados en la siguiente legislatura ordinaria. También el calendario votado en primera lectura tiene que ser votado otra vez en la próxima legislatura, por no menos de 88 votos. En cualquier caso, no se pueden aprobar cambios en las reglas durante los doce meses que preceden a la jornada electoral. Falta decidir hasta cuándo podrán inscribirse nuevos partidos y así evitar que solo puedan participar los partidos que pasaron la valla electoral en las elecciones del año pasado. Cada uno juzgará el desempeño de los partidos frente a una situación de emergencia. Y cada uno irá formándose un criterio para decidir su voto. Esperemos que las elecciones anticipadas sirvan para disuadir a los que ceden a la tentación de la violencia. Y que aparezcan líderes que no se equivoquen en su diagnóstico de nuestro país y en sus propuestas para remediar nuestras carencias. Para eso votamos, para tener dirigentes honestos, competentes y creíbles. Eso tendría mucho más impacto que una revolución.

