Guido Bellido, congresista de Perú Libre | Fuente: Congreso de la República

La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó este lunes iniciar una investigación al congresista de Perú Libre, Guido Bellido.

Esto tras la difusión de un reportaje del programa Panorama, donde se muestra que el parlamentario habría promovido la contratación de Daniel Abarca como asesor en el Ministerio de Comercio de Exterior y Turismo (Mincetur) a cambio de favores.

El informe periodístico reveló chats de WhatsApp donde Daniel Abarca expresa sus felicitaciones a Guido Bellido al jurar como congresista. Días después el citado personaje envió su curriculum vitae para el cargo de viceministro del Mincetur.

Situación que se repitió cuando el legislador de Perú Libre asumió la jefatura del Consejo de Ministros y Daniel Abarca insistió con su solicitud e incluso le ofreció un departamento.

Finalmente, Daniel Abarca alcanzaría el cargo de asesor en el Mincetur en agosto del 2021 y expresaría su agradecimiento a Guido Bellido.

La votación para que se inicie la investigación contra Guido Bellido fue de ocho votos a favor, tres en contra y una abstención.

"Ese tema nosotros hemos aclarado, pero si el Congreso ve por conveniente hacer las indagaciones que corresponden, creo que es correcto y hay que dejar su trabajo a la Comisión", indicó Guido Bellido al programa Conexión sobre la citada investigación.



Caso Chirinos

Por otro lado, la Comisión de Ética no admitió la reconsideración de la votación que aprobó imponer una sanción contra la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, para quien se dispuso una sanción por insultar al presidente de la República, Pedro Castillo, durante una marcha a favor de la vacancia en noviembre del 2021.

El informe de la Comisión de Ética será remitido al Pleno para su debate y tomar una medida definitiva.

