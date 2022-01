Los congresistas tuvieron un intercambio de palabras. | Fuente: Composición | Congreso

Los congresistas de las bancadas de Perú Libre y Fuerza Popular, Guido Bellido y Ernesto Bustamante, protagonizaron este miércoles un incidente durante la sesión de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Parlamento, el cual terminó en un reto a pelear.

El intercambio de palabras inició cuando se propuso el tema del canon turístico y el legislador de Fuerza Popular se mostró en contra de la propuesta. Ahí, Guido Bellido en modo de burla lo llamó “señor business plan” a Bustamante.

Tras ello, Bustamante se vio molesto por las palabras, por lo que pidió a Guido Bellido disculparse por las expresiones, lo cual también fue resaltado por el presidente del grupo de trabajo, el legislador German Tacuri.

Por este pedido, el expremier retiró las palabras. Sin embargo, este continuó hablando. “Señor presidente, muchos congresistas aún creen que aquí a cualquier persona se le puede decir esto o aquello y no pasa nada. O sea, las bravuconadas, señor presidente, vamos a dejarlas de lado”, dijo, lo cual provocó el sentir de Bustamante.

Respuesta y propuesta

El congresista de Fuerza Popular no se quedó callado, por lo que respondió a las palabras. “Señor presidente, ¿qué es esto de bravuconadas? El señor Bellido parece que se ha levantado con el pie izquierdo. No ha tomado café hoy día. Eso de bravuconadas no es aceptable, señor presidente”, sostuvo el legislador.

El incidente siguió escalando, por lo que el presidente del grupo de trabajo intentó apaciguar la discusión, pero Bellido respondió. “Señor (Bustamante), si usted tiene algún problema personal conmigo, estoy acá en el Congreso”.

Pero esto fue respondido por el legislador naranja. “: “¿Qué le pasa al señor Bellido? ¿Me está retando a pelearme con él? Cuando quieras compadre, pero en este momento estamos en sesión del congreso, guarde las formas”, replicó.

Tras el incidente, German Tacuri tuvo que suspender la sesión y pidió “guardar la calma”.

Escándalo en sesión de la comisión de comercio exterior del congreso. Prácticamente los legisladores @ErnesBustamante y @GuidoBellidoU se retaron a pelear, en discusión que se inició por tema turismo y que derivó en ofensas personales @RPPNoticias pic.twitter.com/Q78LRyg6dY — Carlos Villarreal (@KikesitoRPP) January 5, 2022

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: