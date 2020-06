Manuel Merino aclaró que estas contrataciones de sus hermanos se investigaron por el Ministerio Público entre el 2011 y el 2016. | Fuente: Andina

El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino, señaló este lunes que corresponde a sus hermanos dar respuestas por las contrataciones realizadas con el Estado entre el 2011 y el 2016 cuando era parlamentario.



En enlace telefónico con el programa Ampliación de Noticias, el congresista de Acción Popular indicó que no ha cometido "ningún error o ninguna falta" ante la Ley de Contrataciones del Estado, ya que no usó su influencia para favorecer a Elba y Marco Merino de Lama.



"Nuevamente reafirmo y reitero, no he tenido ningún tipo de injerencia (...) quienes tienen que responder son ellos, sin embargo tengo que precisar que aquí no ha habido ningún uso de influencia, no es el congresista el llamado para que ellos puedan ejercer un cargo (...) ellos han hecho la contratación, no Manuel Merino", dijo.



Manuel Merino aclaró que estas contrataciones de sus hermanos por más de 200 mil soles se investigaron por el Ministerio Público entre el 2011 y el 2016. Además, consideró que la denuncia del programa Punto Final es un "refrito" para malograr su imagen.



"Nunca he sabido, cada uno independientemente ha hecho su vida, yo no les puedo estar preguntando en qué se mueven ellos o cómo ganan su plata", sostuvo.