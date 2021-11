Luego de varias horas de debate -llevado a cabo en dos sesiones- el Congreso de la República otorgó el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Mirtha Vásquez. La sesión de investidura del Consejo de Ministros se reanudó a las 9:45 de la mañana de este jueves 4 con la presencia de ministros de Estado y de 117 congresistas.

Así quedó la votación: 68 a favor, 56 en contra y 1 abstención.

Cabe señalar que la presente sesión es la continuación del Pleno del lunes 25 de octubre, suspendido por el fallecimiento del parlamentario Fernando Herrera (Perú Libre), y en donde el Parlamento debatía la cuestión de confianza planteada por la presidenta del Consejo de Ministros.

Durante el debate de este jueves, la premier volvió a tomar la palabra para comentar los diferentes argumentos de la representación legislativa. Durante su intervención, señaló que acepta tanto "las expresiones de apoyo como las de oposición con las políticas que este gabinete puede plantear".

Asimismo, recordó que en el anterior pedido de investidura al gabinete de Guido Bellido, "este gobierno se presentó con la misma política, probablemente dicha de otras formas, pero es la misma", con la cual se obtuvo la confianza del Parlamento.

Luego, intervinieron también los ministros de Economía y Finanzas, Pedro Francke, y de Salud, Hernando Cevallos.

Pedido de confianza

El artículo 130 de la Carta Magna señala que "dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general de Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza".

Así mismo, el artículo 55 del Reglamento del Congreso establece las reglas del debate parlamentario; mientras que el artículo 82 está referido a la investidura del Consejo de Ministros, que señala en uno de sus párrafos lo siguiente:

"(…) Al inicio de su exposición, el presidente del Consejo de Ministros entrega la versión completa a cada uno de los congresistas. La cuestión de confianza, que plantee el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto, será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto el Pleno del Congreso".

También, señala que "el resultado de la votación será comunicado de inmediato al presidente de la República, mediante oficio firmado por el presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes. Si el Pleno negara su confianza al Consejo de Ministros, el presidente de la República aceptará la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de los demás ministros, que debe realizarse de inmediato".



Con 68 votos a favor, 56 en contra y 1 abstención, el #PlenoDelCongreso otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial. pic.twitter.com/JYY5D8IX8X — Congreso del Perú (@congresoperu) November 5, 2021

El debate de los congresistas

La reanudación del debate de la sesión de investidura del Consejo de Ministros coincidió con los primeros cien días de gobierno de Pedro Castillo y esta oportunidad fue aprovechada por varios parlamentarios, principalmente de oposición, para advertir retrocesos en sectores importantes como transportes, educación, inversión, entre otros.

La bancada oficialista no fue una excepción en las críticas, puesto que algunos de sus miembros reclamaron al Poder Ejecutivo el cumplimiento de las promesas electorales del presidente Pedro Castillo, entre ellas la Asamblea Constituyente, así como la atención y la solución a problemas laborales en el interior del país.

El balance fue negativo por parte de una mayoría parlamentaria al evaluar a la administración que dirige Pedro Castillo, pero se dividieron en su consideración de darle una nueva oportunidad y negarle la confianza al Gabinete. Otro aspecto en el que hubo incidencia fue en la designación de personas para los cargos de ministros.

La congresista Norma Yarrow (Avanza País) se refirió al retroceso en el transporte con la reforma de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas (Sutran) y a estimular la informalidad con la exoneración de multas al sector. Lo mismo dijo del titular de Educación por su propuesta de nombramiento de docentes sin ser evaluados y por la paralización de la inversión privada.

Por su lado, el legislador Javier Padilla Romero (RP) manifestó que es hora de hablar de diálogo, de unidad y de consenso. Además, invocó al Gobierno a no cometer más errores en la designación de sus ministros y a todos a no tener más desconfianza por diferencias ideológicas, y anunció el otorgamiento de su voto de confianza.

Por su parte, el congresista Esdras Medina (RP) señaló que no se ven claros los objetivos de la titular de la PCM, Mirtha Vásquez, y que en cien días no ha habido un Gobierno adecuado a las necesidades del país. El legislador se sumó a las críticas en el sector de transportes por la mala infraestructura y la falta de condiciones para el retorno a las clases escolares.

A su turno, el congresista Héctor Valer (SP-PM) se manifestó de acuerdo con las propuestas de Vásquez Chuquilín, pero pidió al presidente de la República que decida una sola línea política de Gobierno, "porque esta no es ni chicha ni limonada".

Mirtha Vásquez acudió a la sesión del Pleno acompañada de los ministros de Estado. | Fuente: Foto: Congreso

En tanto, Carlos Anderson (PP) felicitó al ministro de Salud por los avances logrados contra de la epidemia, pero cuestionó que los cien días de gestión gubernamental “se hayan caracterizado por una crisis permanente, contradicciones incesantes, por una incompetencia generalizada, por nombramientos cuestionables y un intento sistemático de dinamitar las instituciones democráticas".

"Se ha caracterizado también por un cero en liderazgo presidencial", indicó al anotar que entre las consecuencias ocurridas se encuentran la rebaja en la calificación crediticia, la reducción en las expectativas de crecimiento, fuga de capitales, inestabilidad cambiaria, entre otras. Luego, anunció su voto en contra de la cuestión de confianza.

Por Perú Libre, María Antonieta Agüero lamentó no encontrar en la exposición de Vásquez ningún compromiso con políticas de cambio que esperan las mayorías. Asimismo, le preguntó directamente cuál es su posición respecto al cambio de la Constitución y la Asamblea Constituyente y otras promesas hechas por el mandatario.

Sus compañeros de bancada Bernardo Quito Sarmiento, Kelly Portalatino y Wilson Quispe demandaron ministros que respondan a las necesidades de la población. En este contexto, Portalatino expresó que "dar un voto en contra del gabinete no significará una traición al pueblo", por cuanto no cumple con los compromisos que asumieron en la campaña.

Por su parte, la legisladora Martha Moyano Delgado (FP) afirmó no haber encontrado en la exposición de la primera ministra nada con relación con la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, "porque todos sabemos que el narcotráfico financia el terrorismo".

"Nosotros no pactamos con un desgobierno. No vamos a pactar con quienes no respetan la democracia y tienen un único objetivo que es el cambio de Constitución y menos con quienes conforman un gabinete de odiadores", afirmó. Los congresistas de Acción Popular Darwin Espinoza, Jorge Flores y Carlos Enrique Alva se sumaron a las críticas, pero dejaron entrever sus diferencias en cuanto al voto de confianza.





