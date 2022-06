El vocero de APP no descartó presidir la nueva Mesa Directiva para julio próximo | Fuente: RPP

Eduardo Salhuana, congresista de Alianza Para el Progreso (APP), señaló este jueves que su agrupación se encuentra preparada para asumir la próxima Mesa Directiva del Parlamento y con un mayor consenso entre las otras bancadas.

"Esperamos este año poder participar en una Mesa Directiva concertada. Consideramos que Alianza Para el Progreso tiene parlamentarios con trayectoria destacados que podrían desarrollar este trabajo. El año pasado, en el acuerdo político que se tomó, APP debería presidirla, en todo caso hablaremos con las otras bancadas y de ahi tomaremos una decisión", comentó el legislador en el programa Todo se sabe de RPP.

Eduardo Salhuana no descartó la posibilidad de presidir el Congreso, pero recalcó que al final su candidatura será una decisión de Alianza Para el Progreso.

"Por mi condición de vocero, nos ha dado mayor presencia en medios de comunicación y por eso se está comentando (su candidatura), pero será la bancada y el partido quien decida. A qué político no le sería satisfactorio ejercer un cargo tan importante, pero no obedece a una decisión personal sino a una decisión del colectivo al que pertenezco", explicó.

Por otro lado, Salhuana señaló que todavía la bancada de APP no define su posición con respecto a la propuesta de Flor Pablo para presentar una moción de censura al premier Anibal Torres. Sin embargo, señaló que el actual Gabinete "ya está agotado".

"Consideramos que el Gabinete Torres está agotado, pero aún no nos reunimos como bancada para tener una posición. Pero nos preocupa que una censura pueda generar retrasos en decisiones del Ejecutivo en momentos de crisis. Hay que evaluar todos los elementos para tomar una decisión", explicó.

Promueven censura a Anibal Torres

La congresista Flor Pablo informó este jueves que la bancada del Partido Morado ha comenzado a correr la censura al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, con la finalidad de lograr "cambios" en el Poder Ejecutivo. "Necesitamos que vean que hay una necesidad que no están atendiendo", indicó durante su presentación en el pleno del Parlamento.

"Miren cuánto ha tomado la compra gobierno a gobierno de los fertilizantes. Ahorita no hay medicinas para nuestros pacientes con cáncer y ya no hablemos de cosas menores como el de los pasaportes. Hay una incapacidad que se ve en hechos y eso se resuelve haciendo bien las cosas: tiene que tomar las riendas este gobierno y la esperanza la he perdido", señaló a sus colegas.

Por su parte, Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, pidió "unidad" a sus colegas parlamentarios para promover la vacancia, la inhabilitación o la suspensión del presidente Pedro Castillo por la crisis que vive el país; sin embargo, sus declaraciones generaron el rechazo de la bancada oficialista de Perú Libre.