Martín Vizcarra, presidente de la República. | Fuente: ANDRES VALLE | Fotógrafo: valle.andres

César Vizcarra, hermano del presidente Martín Vizcarra, pidió este miércoles a la comisión de Fiscalización del Congreso que le dé más tiempo para reunir la información relacionada a las obras que la empresa familiar llevó adelante con un consorcio integrado por la brasileña Odebrecht entre 2006 y 2008.

El gerente general de la empresa "C y M Vizcarra" había sido citado este miércoles por la comisión de Fiscalización para esclarecer los contratos que firmó con el consorcio Conirsa, que construyó la carretera Interoceánica sur con Odebrecht, entre otras, hace poco más de diez años.

No obstante, el hermano del mandatario no asistió y solicitó, por escrito, que se le otorgue un plazo adicional para la presentación de la información requerida, "dada su amplitud", informó la oficina de prensa del Parlamento. A esta situación se sumó la falta de quórum en la sesión parlamentaria, razón por la cual se suspendió la reunión programada hoy de la comisión de Fiscalización.

El programa de televisión Panorama denunció hace dos semanas que la empresa del mandatario Martín Vizcarra, "C y M Vizcarra", contrató con Conirsa entre 2006 y 2008, cuando ese consorcio obtuvo la licitación para construir la carretera Interoceánica sur con Odebrecht y otras compañías peruanas.

Vizcarra dijo inicialmente que su empresa nunca había contratado con Odebrecht, pero luego se corrigió diciendo que su vínculo fue con Conirsa y que al inicio no se conocía quiénes integraban el grupo. El gobernante agregó que "(el pueblo) sabe que hay intención de confundir, no de investigar, porque si investigan van a ver que no hay nada absolutamente irregular, porque cuando se dio los servicios el 2006, 2007 y el 2008 yo no tenía ningún cargo político".

Sin embargo, la legisladora fujimorista Yeni Vilcatoma ha denunciado constitucionalmente a Martín Vizcarra por presuntamente haber mantenido su vínculo empresarial con la compañía formada con su hermano, mientras ejerció como ministro, embajador y vicepresidente entre 2016 y 2018.

El jefe de Estado ha comentado que el hecho de que "algún político cuestione nuestro accionar, nos tiene absolutamente sin cuidado, porque nosotros tenemos la solidez de un trabajo correcto y honesto". (Con información de EFE)