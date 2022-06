Congreso: inició recolección de firmas para moción de censura contra Dimitri Senmache

José Cueto estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: Andina

El parlamentario José Cueto (Renovación Popular) informó que su bancada ya inició la recolección de firmas para presentar una moción de censura contra el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Dimitri Senmache, que anoche se presentó ante el Pleno del Congreso.

En Ampliación de Noticias, el congresista dijo no haber quedado satisfecho con las respuestas que dio el titular del Mininter sobre la fuga del exministro Juan Silva.

“Nosotros hemos presentado la moción de censura, hemos hecho, mejor dicho. Anoche mismo después de escucharlo (al ministro) hemos empezado a correr las firmas para la censura”, indicó José Cueto.

Para el legislador, el ministro del Interior cayó en “imprecisiones” durante su exposición ante el Pleno, lo que, en su opinión, “lleva definitivamente a sospechar que desde el Poder Ejecutivo directamente estuvieran buscando que este señor Silva no sea encontrado”.

“Ya nos está pasando que las personas que de alguna u otra manera, de acuerdo a las declaraciones que están saliendo desde los diferentes colaboradores eficaces, han estado en el entorno del Ejecutivo han estado poco a poco desapareciendo, en el buen sentido de la palabra; o sea, fugados, no habidos”, refirió.

“Todo esto a mí me da la impresión de que acá hay una injerencia directa de la parte más alta del Ejecutivo, todo apunta a lo mismo”, sentenció.

“Estoy medio zombi”

En otro momento, José Cueto cuestionó que la última sesión del Pleno del Congreso se haya extendido hasta más allá de las cinco de la madrugada, pese a que -reconoció- hay temas pendientes en la agenda del Legislativo.

“Hay muchos proyectos que ley que están un poco estancados por este tipo de discusiones que a veces nos toman demasiado tiempo. (Pero) muchos congresistas han manifestado su queja de que se sesione hasta estas horas de la madrugada”, comentó.

“Desde mi punto de vista personal, claro que sí, no deberíamos sesionar (hasta la madrugada), independientemente de que la gente no se entera de lo que estamos haciendo. (...) No es una hora adecuada, porque la gente no se va a quedar hasta las seis de la mañana viendo al Congreso y los mismos congresistas poco a poco se van retirando, porque ya están cansados; y los que quedamos en funciones muchas veces están tan cansados que pueden cometer errores”, agregó.

El congresista, que fue uno de los que se quedó hasta el final de la sesión, reconoció su cansancio por la maratónica jornada. “Estoy medio zombi, en realidad”, ironizó.



