Pleno del Congreso | Fuente: Congreso

La sesión del Pleno se prolongó durante la madrugada de este viernes y culminó a las 5:30 a.m. Legisladores sesionaron después de la presentación del ministro del Interior, Dimitri Senmache. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, explicó la decisión al señalar que había varios temas pendientes.

Aproximadamente a la 1:27 a.m. la legisladora de Renovación Popular Noelia Herrera pidió la palabra para señalar que estaban sesionando muy tarde. “Los plenos sean en horarios en que la población pueda acompañarnos en este tipo de sesiones. Es un mal precedente que tengamos pleno de madrugada. [...] Dudo mucho que mis colegas estén al 100% para seguir en un pleno que va a dar las 2 de la mañana”, manifestó.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, respondió: “Hay muchos temas en agenda. Normalmente no hemos hecho plenos hasta tan tarde. Ya se está terminando la legislatura. Muchos presidentes de comisiones me piden sus proyectos de ley. Nosotros estamos acá presencialmente, congresista. Si viera, casi todos estamos acá. [...] Acá seguimos trabajando. Yo que he trabajado diez años acá, he estado plenos hasta las 4 de la mañana. No una vez, muchas veces”.

Sesión de madrugada

La sesión prosiguió durante el resto de la madrugada. Al promediar las 5:20 a.m. la legisladora Ruth Luque también pidió la palabra para mostrar su preocupación por el tiempo que se estaba prolongando la sesión. En ese momento, se debatía el proyecto de ley declarativo en relación a la creación de un hospital en Piura.

“Quiero recordar que en el 2020, el TC emitió una sentencia que señalaba que sesionar de madrugada era una vulneración hacia los ciudadanos porque impedía que se enteren de las votaciones y decisiones que se tomaban. Entonces, alrededor de eso, recuerdo que la Mesa Directiva señaló que no iban a haber plenos de madrugada. Entiendo que puede haber temas urgentes, pero no podemos seguir sesionando, tiene que haber un tiempo de conclusión. Expreso mi preocupación porque estamos como en automático. Hemos tratado otro tema. No sé si realmente hay conciencia de lo que se está tratando, se está votando. ¿Vamos a seguir sesionando? Yo sincerando no estoy de acuerdo", dijo en el Pleno.

Diez minutos después, el Pleno votó y aprobó el proyecto declarativo, y tras ello se anunció que se daba por concluida la sesión.

