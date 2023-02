El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo. | Fuente: Presidencia

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial declaró infundada la cuestión previa planteada por la defensa legal del expresidente Pedro Castillo que buscaba anular el proceso en su contra por el presunto delito de rebelión. En el recurso presentado por el exmandatario se precisa que no se le realizó el antejuicio político ni se le concedió el derecho a la defensa en el Congreso de la República durante la vacancia.



Durante la audiencia en la que el juez Juan Carlos Checkley Soria fue el encargado de escuchar a las partes, Castillo Terrones tomó la palabra para dirigirse al magistrado y precisar que no había renunciado a su derecho al antejuicio político y que se había vulnerado su derecho a la defensa.

"Estoy totalmente de acuerdo con los fundamentos hechos por mi abogado defensor. Pero permítame agregar algo: primeramente que no he tenido antejuicio político. Segundo, no he renunciado a este derecho constitucional del antejuicio político. Y tercero, que mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso constitucional. Y debo concluir diciéndole, señor juez, ¿por qué tengo que fugar del país?, ¿por qué tendría que salir del país?, ¿dónde están las pruebas que quiero salir? No he matado, no he robado y no he violado a nadie. Si tengo que rendir cuentas, en honor a la verdad, lo haré siempre aquí en mi país. Nunca he tenido ni siquiera la menor idea de salir de este país, porque he estado asumiendo el mandato más importante y más sagrado que me ha dado este pueblo como presidente de la República", dijo en aquella oportunidad.

Pedro Castillo presentó acción de amparo para anular su vacancia por incapacidad moral

El exmandatario Pedro Castillo pidió al Poder Judicial que se anule la resolución emitida por el Congreso en la que se dispuso su vacancia por incapacidad moral permanente. La solicitud se dio mediante una acción de amparo que lleva la firma de Castillo Terrones y el exministro de Defensa Walter Ayala.

El recurso fue presentado contra el presidente del Congreso, Jose Williams Zapata, argumentando que se ha vulnerado el debido proceso y el derecho a la defensa.

El exjefe de Estado demanda que se le reestablezca como Presidente de la República y se declare nulo todo acto administrativo que ejecute el Congreso y que pretenda impedir su restitución.