El presidente del Congreso, José Williams Zapata, se pronunció sobre los actos de agresión que recibieron las congresistas Diana Gonzales (Avanza País) y María Agüero (Perú Libre) y el parlamentario Edwin Martinez (Acción Popular) quien se vio envuelto en una gresca durante una actividad en la región Arequipa,

"Rechazo el ataque producido contra los congresistas Edwin Martinez, Diana Gonzales y María Agüero mientras se encontraban cumpliendo sus funciones en el marco de la emergencia nacional. Invoco a la ciudadanía a mantener la calma", escribió vía Twitter.

Fue el parlamentario Edwin Martínez quien en declaraciones a RPP Noticias señaló que su colega Diana Gonzáles también fue agredida con huevos e insultos por unos manifestantes en Arequipa.

Él tuvo una gresca a su salida del Consejo Regional de Arequipa, donde acudió para participar de una mesa de trabajo sobre temas de Salud y Transporte.

"Un señor me tira la botella y luego va a agredirme. Entonces a la agresión física del señor lo único que hice fue defenderme para que no me caiga algo. En ese instante el sujeto cae al suelo y alguien me jala para subir a un vehículo, que era de la congresista María Agüero que me hizo subir a su carro y nos fuimos. Ahora eso es lo que ha sucedido", explicó.



Desaprobación del Congreso

El Congreso de la República continúa siendo uno de los tres poderes del Estado con mayor nivel de rechazo por parte de la población. A menos de dos años desde que la actual Representación Nacional asumiera funciones, más del 90% de la ciudadanía los desaprueba.

Así lo reveló la última encuesta de CPI, en exclusiva para RPP Noticias, en donde el 90.2% indicó que rechaza la actual gestión del Parlamento y solo un 6.5% lo aprueba.

Este nivel de rechazo llega al 93.5% en el interior del país, siendo la sierra centro y sur donde el Parlamento es desaprobado casi de manera unánime con un 96.9%. En Lima, el rechazo al Congreso también tiene una abrumadora mayoría de 84.6%. Solo el 10.1% lo aprueba en la capital.

Cabe resaltar que, para CPI, este es el pico más alto de rechazo hacia el Congreso. En abril del año pasado, su desaprobación era de 83.6% y, en agosto, alcanzó la cifra más alta con 87.6%. La tendencia continúa siendo al alza.