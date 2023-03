El congresista aseguró que si pudiera renunciar al Congreso, lo haría | Fuente: Captura de video

El parlamentario Edwin Martínez (Acción Popular) fue protagonista este martes de una gresca a su salida del Consejo Regional de Arequipa, donde acudió para participar de una mesa de trabajo sobre temas de Salud y Transporte. Un hombre le arrojó un huevo e intentó agredirlo físicamente, lo que provocó una reacción del parlamentario.

Un video que fue publicado en redes sociales muestra cómo el legislador responde a su agresor, quien fue reducido por un efectivo policial. El parlamentario luego de sacarse al sujeto de encima rápidamente aborda un auto y sale del lugar con el polo roto.

Parlamentario responde

Edwin Martínez declaró a RPP Noticias que su colega Diana Gonzáles también fue agredida con huevos e insultos por unos manifestantes en Arequipa.

"Un señor me tira la botella y luego va a agredirme. Entonces a la agresión física del señor lo único que hice fue defenderme para que no me caiga algo. En ese instante el sujeto cae al suelo y alguien me jala para subir a un vehículo, que era de la congresista María Agüero que me hizo subir a su carro y nos fuimos. Ahora eso es lo que ha sucedido", explicó.

🚨 El congresista Edwin Martínez de Acción Popular fue agredido esta tarde por manifestantes en Arequipa, en el marco de la semana de representación.



📱Toda la información en https://t.co/ZKe1kd3ev6 pic.twitter.com/xfzgIYGKIK — RPP Noticias (@RPPNoticias) March 21, 2023

El parlamentario de Acción Popular afirmó que el agresor fue identificado y que hay más videos para poder denunciar lo vivido. Además, sostuvo que en Majues también fue atacado.

"Antes que ser político soy un ser humano que lo que más he amado es a mi mamá. Y no es bueno que insulten de esa manera. Eso ya cansa. Si tuviera la oportunidad de renunciar al Congreso lo haría porque lamentablemente se han ensañado contra el Parlamento", expresó.