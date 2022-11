Congreso lanza campaña La Ley te protege por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | Fuente: Captura/ RPP Noticias

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el Congreso de la República lanza la campaña #LaLeyTeProtege, que busca concientizar sobre la necesidad de actuar juntos contra la violencia a la mujer y sobre el rol del Parlamento en aprobar leyes que buscan salvaguardar la integridad emocional y física de las mujeres.

En conversación con Ampliación de Noticias, la congresista Kira Alcarraz Agüero (Somos Perú) comentó que la semana pasada, el Pleno del Congreso aprobó el Proyecto de Ley 1223 que tiene como objetivo “promover la eliminación de obstáculos presentados en sectores encargados de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, producida en el ámbito público o privado”.

La congresista resaltó que están vigentes otras leyes en pro de la erradicación de la violencia contra la mujer. Así están presentes la ley N° 30819 en el que el feminicidio está tipificado como homicidio calificado, la ley N° 31156 que abarca que ahora se pueden interponer denuncias ante canales virtuales, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea o cualquier otro medio tecnológico institucional, la ley N°30862 sobre que no es exigible presentar resultados de exámenes físicos, psicológicos, pericia de cualquiera naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia.

Además, la ley N°30862 sobre la adecuada atención de las denuncias que debe garantizar la existencia de personal policial debidamente calificado, la ley N°30862 que resalta el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) para suministrar un banco de datos actualizados con información que permita identificar y perfilar a las víctimas y agresores en casos de violencia contra la mujer, como otras.

Asimismo, la congresista Alcarraz mencionó que quien denuncia debe saber que la policía debe ser capaz de prestar auxilio ya que el policía que rehusa, omite o retarda, sin causa justificada, la prestación de auxilio o legalmente requerido por la autoridad civil tiene privativa de libertad, no menor de 2 ni mayor a 4 años.

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Entre enero y septiembre de 2022, se han atendido 101,752 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en los Centro de Emergencia Mujer a nivel nacional. Además, se han registrado 88 feminicidios entre enero y septiembre de este año.

La violencia puede registrarse también como la relacionada a aspectos como el económico y patrimonial. Este delito, que desde el 2015 se ha incorporado a la Ley N° 30364, se refiere a la propiedad de bienes, derechos patrimoniales, apropiación de documentos personales, instrumentos de trabajo, evasión de pago de alimentos y la limitación o control de sus ingresos económicos.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del INEI (2021), las mujeres víctimas de violencia física que no buscaron ayuda, indicaron que no era necesario (42.9%), tienen algún tipo de miedo (17.2%), tienen vergüenza (16.8%) o no sabe a dónde ir/no conoce servicios (11%)

