María del Carmen Alva tras censura a Lady Camones: "Hay que dar vuelta a la página y buscar un candidato de consenso"

La extitular del Parlamento expresó su lamento por lo ocurrido el lunes en el hemiciclo del Parlamento | Fuente: Andina

La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, sostuvo este miércoles que se debe "voltear la página" tras lo ocurrido con la censura a Lady Camones como titular del Legislativo y espera que se encuentre un candidato de consenso entre las bancadas de oposición.

"Lo que pasó el lunes ha sido para mí muy precipitado, muy rápido, pero hay que voltear la página y buscar un candidato de consenso. Están comparando la situación de Lady Camones con interpelación, se han presentado varias censuras y lo más probable es que eso prospere", expresó Carmen Alva desde el Parlamento.

María del Carmen Alva señaló que la vacancia presidencial es algo que todas las bancadas han hablado, pero reiteró que no se cuentan los votos para ello. En ese sentido, comentó estar a favor del proyecto para adelanto de elecciones que se está promoviendo.

"No hay votos para la vacancia en este momento y creo que la situación es insostenible, por menos renunció PPK y sabemos que la población piden su renuncia. Hay varios proyectos de ley sobre adelanto de elecciones, no solo el de Digna Calle, veremos que resuelve la comisión de constitución si esto prospera y pasa al pleno. Nadie aquí se aferra a su curul y si para que se vaya el presidente también tengamos que salir nosotros no hay problema", expresó.

El pleno del Congreso aprobó el lunes pasado, con 61 votos a favor, 47 en contra y cinco abstenciones, la moción de censura contra la presidenta del Legislativo, Lady Camones. La iniciativa había sido presentada por parlamentarios de bancadas de izquierda ante la difusión de unos audios por parte de Epicentro TV.

De acuerdo con la moción de censura, el contenido de estas grabaciones está vinculado con delitos como es “usurpación de funciones, patrocinio ilegal, tráfico de influencias, entre otros”. Además, señalan que la propia Lady Camones había reconocido el contenido de los audios en conferencia de prensa.

Nuevo presidente del Congreso será elegido el lunes

La Junta de Portavoces del Congreso determinó que el nuevo presidente de la Mesa Directiva será elegido el próximo lunes 12 de septiembre. Además, precisó que el plazo para presentar las candidaturas para reemplazar a Lady Camones tras su censura del cargo vence el domingo 11 a las 10.00 a. m.

Hasta el momento, la bancada de Acción Popular ha indicado que ya cuenta con un candidato a la Mesa Directiva del Congreso. De acuerdo con las declaraciones del parlamentario Elvis Vergara, el aspirante a presidir el Legislativo sería Luis Aragón.

Flor Pablo, de Integridad y Desarrollo descartó que Héctor Acuña sea el elegido dentro de su bancada para reemplazar a Lady Camones. Por otro lado, en el oficialismo han anunciado que Guido Bellido será el candidato en las elecciones del próximo lunes.