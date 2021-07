No hay impedimento para que al inicio de un periodo constitucional se presenten listas por congresistas para la Mesa Directiva. | Fuente: Andina

El experto en derecho parlamentario, César Delgado Guembes, explicó que el Reglamento del Congreso no impide que la congresista Flor Pablo, quien no pertenece a una bancada, pueda integrar una lista de candidatos para la Mesa Directiva.

“Generalmente se producen discrepancias sobre ese mismo tema, como ocurrió en el año 2016 con la candidatura del señor Daniel Salaverry, que estuvo integrada por la señora Yeni Vilcatoma, donde se cuestionaba que algún miembro de la lista no perteneciera a un grupo parlamentario. Eso fue más complicado”, recordó en RPP Noticias.

“En esta situación (con Flor Pablo) existe una provisión reglamentaria del artículo 12 del Reglamento del Congreso que se pone en el supuesto de que al inicio de un periodo parlamentario no es posible que existan grupos parlamentarios, por una razón, los grupos parlamentarios son órganos del Congreso y el Congreso aún no se instala”, apuntó.

En ese sentido, indicó que Flor Pablo puede postular en la lista número 3 para la elección de la Mesa Directiva del Parlamento.

“El Congreso se va a instalar el 27 de julio y el Reglamento se pone en el supuesto de que esta elección que tiene lugar un día antes de que el Congreso quede constituido e instalado se presenten listas no por grupos parlamentarios sino solo por congresistas. No hay ningún impedimento para que al inicio de un periodo constitucional se presenten listas no por grupos sino por congresistas”, explicó.

Delgado Guembes recalcó también que los encargados de permitir que esta lista prospere son los actuales miembros de la Mesa Directiva de la Junta Parlamentaria, liderada por el congresista electo de Perú Libre, Jaime Quito; y acompañado por los congresistas Enrique Wong (Podemos Perú) y Rosangella Barbarán (Fuerza Popular).

“El órgano competente para definir sobre la procedencia de una lista es la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria que en este caso es presidida por el señor Quito y esto ocurrirá hasta que se elija la primera Mesa Directiva del siguiente Congreso”, precisó.

