Congreso: no se alcanzaron los votos para elegir al nuevo defensor del Pueblo | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El Pleno del Congreso no logró elegir al nuevo defensor del Pueblo, al no alcanzar el voto de los dos tercios del número legal de congresistas (87 votos mínomos). Es decir, ninguno de los candidatos propuestos por la comisión especial —Carlos Castro Barriga, Jorge Rioja Vallejos y Beatriz Ramírez Huaroto— alcanzó la votación mínima.

Como resultado, la Comisión de Elección del Defensor del Pueblo tiene 10 días hábiles para formular nuevas propuestas sucesivas y nuevamente realizar votación en el Parlamento. Ello según lo establece la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Esta sesión se dio a pesar de que el pasado 8 de agosto el Poder Judicial ordenó al Congreso suspender la elección hasta que culmine la acción de amparo que interpuso el sindicato de trabajadores de la institución.

Sesión sin defensor

Durante la sesión se dieron a conocer los acuerdos arribados por la Comisión Especial a cargo de escoger a los postulantes aptos a defensor del Pueblo, presidida por el parlamentario Idelso García (APP), quien determinó en agosto último a los tres profesionales que tientan a este cargo: Carlos Castro Barriga, Jorge Rioja Vallejos y Beatriz Ramírez Huaroto.

Durante la votación el candidato Carlos Castro, obtuvo 30 votos a favor, 40 en contra y 41 abstenciones. Seguidamente, se votó por el candidato de Jorge Rioja, quien obtuvo 39 votos a favor, 27 en contra y 47 abstenciones.

Luego de la elección de los 2 primeros candidatos las congresistas Ruth Luque y Sigrid Bazán Narro, solicitaron no se vote por la candidata Ramírez, toda vez que habría declinado de dicho proceso.

Beatriz Ramírez se pronunció por la mañana y dijo que no acudiría ante el Pleno porque la elección no sigue lo solicitado por el Poder Judicial. “Espero que el Pleno revise la decisión de continuar con el proceso cuyo curso ha sido suspendido por una orden judicial hasta que esta se revierta o se emita resolución definitiva en el proceso. La publicación ayer de la Ley 31583 no cambia la resolución judicial previa”, escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) señaló que ella no presentó una renuncia expresa. Por eso se continuó con la votación y la candidata Beatriz Ramírez obtuvo 05 votos a favor, 49 en contra y 52 abstenciones.



Lamento q se haya anunciado para las 5 pm la elección en el Pleno. He formalizado el envío de una carta al Presidente del @congresoperu exponiendo las razones por las q es contrario a la Constitución desacatar el mandato cautelar vigente, del q discrepo, pero q sigue firme 1/🧵 pic.twitter.com/MDdYMT34T2 — Beatriz Ramírez Huaroto (@bearamirezh) October 6, 2022

Debate

Previamente, la legisladora Susel Paredes (Integridad y Desarrollo), solicitó una cuestión previa para que la elección se suspenda para una mejor evaluación y ante las decisiones judiciales que había señalado el PJ.

Seguidamente las congresistas Ruth Luque (Cambio Democrático), Katy Ugarte (Bloque Magisterial), coincidieron en señalar como un momento inadecuado para elegir al nuevo defensor. En contraparte, Pedro Martínez (Acción Popular), Alejandro Cavero (Avanza País), y Guido Bellido (Perú Libre), señalaron la necesidad de la elección de la nueva autoridad por ser atribución del Parlamento.

En tanto, el legislador Ilich López (Acción Popular), solicitó se cite a los postulantes para que expongan ante el Pleno. Su colega Edgar Reymundo (Cambio Democrático), señaló que existe una medida cautelar que ordena suspender dicha elección. En tanto, los parlamentarios Alex Paredes (Bloque Magisterial), y Waldemar Cerrón (Perú Libre).

La legisladora Silvana Robles (Perú Libre), coincidió con otros colegas se deje sin efecto la elección. El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante (Renovación Popular), considero la viabilidad del nombramiento como corresponde al Congreso.