Susel Paredes sobre denuncia contra la fiscal de la Nación: "Siempre he pedido a la JNJ que haga un proceso administrativo"

La parlamentaria enfatizó que las investigaciones contra el presidente deben continuar | Fuente: RPP

Susel Paredes, congresista de la bancada de Integridad y Desarrollo, aseveró que es muy grave la situación que afronta la hermana de la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides. En ese sentido, señaló que es necesario una intervención de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"La hermana [de la fiscal] habría liberado narcotraficantes. Eso es grave, pero no limpia al presidente [Pedro Castillo]. Yo siempre he pedido a la Junta Nacional de Justicia que haga un proceso administrativo, porque hay un interes particular", sostuvo en el programa "Todo Se Sabe" de RPP Noticias tras la denuncia interpuesta contra la Fiscal de la Nación por obstrucción a la justicia y organización criminal.

Susel Paredes remarcó que no se puede minimizar las investigaciones que se le hacen a la hermana de Patricia Benavides y cuestionó que ella cambiara a la fiscal que lideraba las pesquisas del caso donde está involucrada su pariente.

"No nos olvidemos que la hermana de la fiscal de la Nación tiene graves problemas por presuntamente haber liberado narcotraficantes, pongamos las cosas en su nivel. Y eso es grave: su hermana liberando narcos y ella cambiando a la fiscal que investiga el caso. Ella tiene dos problemas: uno administrativo y otro constitucional", expresó.

La parlamentaria remarcó que las acusaciones contra el presidente deben seguir pese a todo lo que afronta la fiscal de la Nación, porque son graves y enfatizó que "si es un delicuente, debe ir preso". No obstante, señaló que vivimos una crisis nacional.

"Estamos en una crisis nacional. La fiscal de la Nación, el presidente, un congresista acusado de violación, otro prófugo, fiscales menores procesados. ¿A dónde estamos llegando en el Perú? Se debe institucionalizar el Estado, los ministerios deben tener una línea de carrera para que el Estado funcione esté quien esté al frente", indicó.

La denuncia contra Benavides

Patricia Benavides, titular del Ministerio Público, fue denunciada penalmente este viernes por la presunta comisión de tres delitos: formar parte de una presunta organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción de la justicia.

Los abogados Raúl Noblecilla -defensor legal del presidente Pedro Castillo- y Ronald Atencio fueron los que presentaron esta denuncia en mesa de partes de la Fiscalía y precisaron que "en el transcurso de las diligencias preliminares pueden revelarse nuevos hechos ilícitos o la reconducción de los inicialmente denunciados".

Según ambos abogados, las denuncias contra la fiscal de la Nación se deben a que ella sustituyó a Bersabeth Revilla, la fiscal que investigaba a su hermana Emma Benavides por el delito de cohecho pasivo y asociación ilícita para delinquir, lo que supone una obstrucción a la justicia.