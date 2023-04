Congresistas continúan sesionando de forma virtual pese a que ya es obligatoria la presencialidad

Pleno del Congreso casi siempre luce vacío pese a que deberían estar los legisladores | Fuente: Congreso

Parlamentarios de diversas bancadas siguen trabajando de manera virtual en el Congreso. El presidente del Legislativo, José Williams, ha ordenado que todos los plenos son obligatoriamente presenciales, pero los congresistas insisten en laborar desde su casa.

Según un reportaje del dominical Cuarto Poder, una de las ausentes es Noelia Herrera Medina, congresista de Renovación Popular por el Callao. El último viernes reapareció tras no ir a los plenos de enero y de solo conectarse por computadora o celular. Incluso ni siquiera sustentaba los proyectos de ley que presentaba.

“En enero yo estuve con descanso médico, desde diciembre hasta el 8 de enero yo he estado con descanso médico, así que eso está justificado”, Herrera Medina. Ella argumentó que siempre hace trabajo de campo para su región, pese a que es representante por el Callao y no necesita viajar fuera de Lima.

Un segundo caso es María Córdova Lobatón, congresista por Lambayeque de Avanza País. Ella ha solicitado licencia por salud para dejar de asistir presencialmente a los plenos y comisiones del Congreso. Sin embargo, los permisos los ha usado para viajar a su región y atender sus asuntos familiares.

Héctor Acuña es otro que tampoco va a los plenos y confesó que no va porque prefiere usar su tiempo en "cosas más útiles". En la misma situación está José Luna Gálvez (Podemos Perú) que no solo figura como un congresista virtual, sino también ausente en los plenos. El pasado 22 de marzo tuvo licencia por enfermedad, al día siguiente estuvo ausente sin justificación durante toda la sesión legislativa. Y el último miércoles 29, le dieron una licencia oficial para que no participe del pleno.

Congreso justifica el teletrabajo

El Parlamento anunció que la Oficialía Mayor descontará sus sueldos a los congresistas que no han justificado sus inasistencias tanto al Pleno como a las comisiones que pertenecen. Sin embargo, señalan que la virtualidad es una forma de trabajo aceptado.

"El trabajo de legislación a distancia es hoy aceptado en parlamentos de países como Ecuador, Chile, Argentina, España, Estados Unidos, solo por citar algunos. En el caso del Congreso peruano esto ha permitido la continuación del cumplimiento de las de las funciones legislativas, de representación y de control político, para beneficio del país", se lee en el documento.